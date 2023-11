Face à l’intransigeance de la Mairie de Paris à propos du Parc des Princes, le PSG est à la recherche d’un nouveau stade. Mais une option est déjà écartée.

Le PSG n’abandonnera pas le Parc des Princes

En désaccord avec Anne Hidalgo et la Mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain s’est porté candidat au Rachat du Stade de France auprès de l’Etat. Mais selon le journaliste Daniel Riolo, cette option n’existe plus dans les plans des dirigeants du club de la capitale française. « Ils ont arrêté de s’y intéresser pour des raisons économiques », lance le chroniqueur sur les antennes de RMC. Riolo explique que le coût trop élevé de l’achat, 600 millions d’euros, a découragé Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens, qui devraient en plus « trouver la moitié de cette somme pour mettre aux normes » le Stade de France.

Riolo ajoute également que le retrait des Rouge et Bleu se justifie par le fait qu’il faut tout refaire au niveau des hospitalités de l’enceinte de Saint-Denis. D’ailleurs, « le PSG au Stade de France ne s’appelle plus le PSG. Il aurait renié son histoire », avoue l’éditorialiste, qui annonce une reprise prochaine des négociations entre les dirigeants parisiens et les autorités municipales de la Ville Lumière pour le Parc des Princes.

Rénovation à venir du Parc des Princes ?

Ce mardi, la Cadena SER a confirmé que la direction du PSG a prévu de s’inspirer des rénovations effectuées par Florentino Pérez le Real Madrid sur le Santiago Bernabeu pour rénover le Parc des princes, avec notamment un toit rétractable et une pelouse remplaçable. Selon L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi veut faire passer la capacité d’accueil du Parc de 48.000 à 57.000 places pour un projet dont le coût pourrait s’élever à 1 milliard d’euros. Daniel Riolo précise d’ailleurs que les discussions vont reprendre pour faire des travaux au Parc des Princes, aux alentours, mais pas que…»