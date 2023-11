Ce n’est pas encore une annonce officielle puisqu’elle émane d’un candidat à la présidence de Besiktas. Mais un accord aurait été signé avec le PSG pour le transfert de joueurs.

Mercato PSG : échange de joueurs à venir avec le Besiktas

Le mercato hivernal approche à grands pas et les lignes bougent déjà au Paris Saint-Germain. Avec la blessure de Warren Zaïre-Emery, les dirigeants parisiens ont ajouté à leurs besoins pour l’hiver, outre la signature d’un nouvel arrière gauche, le recrutement d’un ou deux milieux de terrain pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Mais le PSG entend aussi se séparer de certains joueurs qui n’entrent plus dans leurs plans. Et ce mardi, Hasan Arat, candidat à la présidence du Besiktas a annoncé sur sa page Instagram la signature d’un accord avec Nasser Al-Khelaïfi pour le transfert de joueurs entre les deux clubs.

« Aujourd'hui, j'ai rencontré à Doha mon cher ami Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain FC et de l'Association européenne des clubs, et nous sommes parvenus à un accord de principe sur le transfert de joueurs de football entre Beşiktaş JK et le Paris Saint-Germain FC », écrit le dirigeant turc, qui ajoute que l’accord porte également sur « une coopération étendue sur le centre de développement des jeunes (Académie de football) et le centre d'entraînement. »

Aucun détail n'a été donné sur les contours de ce deal, mais le Paris SG ne retiendra pas certains joueurs en cas d’offre satisfaisante. En effet, Hugo Ekitike, Carlos Soler, Layvin Kurzawa, Keylor Navas, Fabian Ruiz ne seraient pas forcément retenus lors des prochaines périodes de recrutements de 2024. Le champion de France en titre pourrait aussi prêter certains jeunes du centre de formation pour leur permettre de poursuivre leur formation au haut niveau.