Pour la reprise de la Ligue 1, l’OM affronte samedi le RC Strasbourg. Gennaro Gattuso pourra compter sur un précieux retour au milieu pour ce choc.

OM : Azzedine Ounahi a repris l’entraînement collectif

Après une trêve internationale d’une dizaine de jours, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end avec plusieurs chocs très attendus. 10e au classement, l’Olympique de Marseille se déplace samedi (21h) sur la pelouse de la Meineau pour affronter le Racing Club de Strasbourg Alsace. L’OM traverse actuellement une période délicate avec trois matchs consécutifs sans victoire, se rapprochant dangereusement de la zone de relégation. Le club phocéen ne compte plus que quatre points d’avance sur le premier relégable.

La pression est donc forte sur Gennaro Gattuso qui devra redresser la barre le plus rapidement possible. La rencontre contre le RC Strasbourg est alors une opportunité pour l’OM afin de renouer avec la victoire, ce qui lui permettrait de se relancer dans la course au podium. Et pour cette rencontre comptant pour la 13e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’OM pourra compter sur un renfort inespéré. Journaliste pour France Bleu Provence, Bruno Blanzat assure qu’Azzedine Ounahi a repris la séance d’entraînement collectif avec l’OM.

D’autres renforts attendus à l’Olympique de Marseille

Le milieu de terrain marocain a manqué les trois dernières rencontres de l’Olympique de Marseille en raison d’une blessure au dos, survenue après une chute à son domicile. Cette blessure a contraint le joueur de 23 ans à manquer le dernier rassemblement de son équipe nationale.

Le retour d’Azzedine Ounahi à l'entraînement est donc un soulagement pour Gattuso, qui peut maintenant envisager de l'inclure dans son onze de départ face au RC Strasbourg. L’ancien joueur d’Angers apporte une contribution essentielle au milieu de terrain de l'OM, et sa présence pourrait s'avérer cruciale pour Gennaro Gattuso, d'autant plus que tous les internationaux ne sont pas encore revenus à Marseille à quelques jours du match en Alsace.