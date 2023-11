Après une courte période de réflexion, Florian Maurice a pris sa décision en accord avec la direction générale et l’actionnaire du Stade Rennais.

Mercato Stade Rennais : Florian Maurice reste à son poste

Après Bruno Génésio, Florian Maurice ne quittera finalement pas ses fonctions de directeur technique au Stade Rennais. Après une courte période de réflexion, le dirigeant français a confirmé sa volonté de poursuivre sa mission au sein de la direction du club breton, « en accord avec la direction générale du club et son actionnaire », annonce le SRFC dans un communiqué officiel publié sur son site ce jeudi.

Pour rappel, l’ancien recruteur de l’Olympique Lyonnais n’avait pas apprécié d’être écarté pour le choix de Julien Stéphan comme entraîneur après le départ de Bruno Génésio. Trois ans et demi après son arrivée, Florian Maurice avait donc eu des doutes sur son avenir à Rennes. Le président Olivier Cloarec avait même avoué que son collaborateur était enclin à claquer la porte. Finalement, l’ancien attaquant de 49 ans a décidé de poursuivre l’aventure au Stade Rennais. Une décision saluée par le président rennais.

Olivier Cloarec renouvelle sa totale confiance envers Maurice

Dans le communiqué du Stade Rennais, le président Olivier Cloarec a renouvelé sa « totale confiance » envers Florian Maurice. Le président des Rouge et Noir s’engage à « pérenniser un mode de fonctionnement collégial pour poursuivre le développement du club à tous les niveaux, dans la durée. » Alors que le SRFC connaît un début de saison compliqué, avec notamment une triste 13e place au classement de Ligue 1, Cloarec estime que l’urgence aujourd’hui est de redresser les résultats du club en championnat et d’apporter tout le soutien nécessaire à Julien Stéphan, entraîneur que Florian Maurice connaît bien et avec lequel il a déjà collaboré. « Je sais pouvoir compter sur les qualités et l’engagement de chacun de nos joueurs et de l’ensemble du staff pour y parvenir », indique l’ancien secrétaire et directeur général du Dijon FCO.