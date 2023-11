Lors du dernier mercato estival, le PSG s’est montré particulièrement actif une douzaine de nouvelles recrues parmi lesquelles un joueur très apprécié par Luis Enrique.

Mercato PSG : Luis Enrique s’enflamme totalement pour Ousmane Dembélé

Après les départs de Lionel Messi et Neymar, le Paris Saint-Germain a considérablement renforcé son secteur offensif lors du mercato estival passé. Et le champion de France en titre a surtout recruté Ousmane Dembélé contre un chèque de 50 millions d’euros en provenance du FC Barcelone. Auteur de son premier but sous les couleurs rouge et bleu ce vendredi face à l’AS Monaco, le milieu offensif de 26 ans a reçu les louanges de son entraîneur Luis Enrique, qui le considère comme le joueur le plus déséquilibrant du monde.

Parlant du but de l’international français, le technique espagnol avoue que c’est « du pur Ousmane Dembélé. Il est spectaculaire. » Pour le successeur de Christophe Galtier, cette réalisation est « une bonne nouvelle pour lui », surtout pour toutes les ondes positives que cela dégage autour de lui. « C’est le joueur qui déséquilibre le plus au monde. Il joue pour fixer, créer la différence. C’est un spectacle permanent », s’est réjoui Luis Enrique. Une performance qui a également enchanté le principal concerné.

Ousmane Dembélé savoure son premier but avec le PSG

En ouverture de la treizième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a humilié l’AS Monaco ce vendredi soir au Parc des Princes (5-2). Une large victoire obtenue grâce à un Ousmane Dembélé virevoltant, dribbler, passeur décisif et surtout buteur. Au micro de Prime Vidéo, l’ancien prodige du Stade Rennais a évoqué cette belle victoire et son premier but avec le PSG. « Mon but ? Ça fait plaisir, je suis content. Mais le plus important, c’est que l’équipe continue sur cette dynamique, avec une victoire surtout en Ligue 1 », lance le champion du monde 2018, qui « attend encore un gros soutien mardi face à Newcastle parce qu’il va falloir gagner les deux derniers matches de Ligue des champions. »