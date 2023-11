48 heures avant le match entre l’OM et l’Ajax Amsterdam, prévu ce jeudi en Ligue Europa, l’UEFA a pris une importante mesure pour ce choc.

OM-Ajax : Une réaction de Gennaro Gattuso et ses hommes est attendue

L'Olympique de Marseille travaille actuellement une mauvaise passe en championnat. Sur une série de quatre matchs consécutifs sans le moindre succès en Ligue 1, les Phocéens ont de nouveau été accrochés ce samedi sur la pelouse de Strasbourg (1-1) lors de la 13e journée. Avec ce résultat négatif, l’OM reste englué dans le ventre mou du championnat en occupant la 12e place du classement, à trois longueurs seulement du premier barragiste. Après ce match décevant à Strasbourg, l’Olympique de Marseille devra rapidement réagir.

Le prochain match face à l’Ajax Amsterdam, prévu ce jeudi à 21 heures en Ligue Europa, sera alors l’occasion pour le club phocéen de vite renouer avec le succès. Il faut dire que l’OM, en dépit de ces difficultés en championnat, affiche un visage convaincant en cette compétition européenne. Les hommes de Gennaro Gattuso restent invaincus en Ligue Europa et occupent la première place de leur groupe avec 8 points au compteur. L’OM tentera donc de s’imposer face à l’Ajax Amsterdam afin de se rapprocher d’une qualification pour le prochain tour.

Simone Sozza sera au sifflet

En attendant, l’UEFA vient de prendre une mesure ferme pour cette confrontation. L’instance a annoncé les arbitres du match OM-Ajax. Simone Sozza sera l’arbitre principale et sera accompagné de Daniele Bindoni et Alberto Tegoni. Andrea Colombo occupera le poste de quatrième arbitre, tandis que Massimiliano Irrati et Paolo Valeri seront les arbitres assistants vidéo. Cette nomination arbitrale souligne l'importance de ce match pour les deux équipes et le désir de l'OM de se remettre sur la voie du succès.

Les supporters marseillais espèrent que cette rencontre face à l'Ajax Amsterdam sera l'occasion pour l'équipe de Gennaro Gattuso de montrer sa qualité et de poursuivre sa belle aventure en Ligue Europa, mettant de côté ses difficultés en championnat. Pablo Longoria espère un sursaut de son équipe lors des prochains matchs.