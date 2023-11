Un Conseil de surveillance exceptionnel serait prévu pour évoquer le dossier de la vente de l'ASSE et les résultats sportifs du club ligérien.

Vente ASSE : Conseil de surveillance exceptionnel prévu ce jeudi ?

Depuis la défaite de l'ASSE face à Pau FC (1-2), toutes les composantes de l'ASSE se sont mises en branle. Des supporters aux dirigeants, en passant par les joueurs et le staff technique du club. Chacun dans sa sphère est en mouvement pour aider les Verts à stopper leur série de trois défaites consécutives. Le Conseil de surveillance, présidé par Bernard Caïazzo, n'est évidemment pas en reste. Elle devrait tenir un Conseil exceptionnel urgemment, selon les informations du quotidien Le Pays et du journaliste Rodolphe Montagnier.

A en croire la source, « il se murmure qu'un conseil de surveillance exceptionnel pourrait être convoqué dès cette semaine ». La date du jeudi 30 novembre est annoncé. Au cours de cette rencontre, les membres du Conseil de survaillance de l'ASSE devraient enfin évoquer le sujet de « la vente du club, afin de préparer au plus vite le prochain mercato hivernal », d'après le média. Les derniers résultats de l'équipe de Laurent Batlles (3 défaites d'affilée) devraient également être au centre des préoccupations de Bernard Caïazzo et autres dirigeants stéphanois.

Laurent Batlles en sursis avant Amiens-ASSE

La première solution envisagée par la direction sportive de l'ASSE pour rester dans la course pour la montée en Ligue 1 est sans doute le mercato d'hiver. Les responsables de Saint-Etienne devront sortir le chéquier pour renfocer leur équipe en janvier. Toutefois, Roland Romeyer , président du directoire des Verts, n'écarterait pas la possibilité de remplacer Laurent Batlles, si ce dernier n'arrive pas à prendre des points contre Amiens (le samedi 2 décembre) et lors de la venue de l'EA Guingamp à Geoffroy-Guichard, trois jours plus tard. Pour rappel, les Stéphanois sont 6es au classement avec 24 points en 15 journées, alors que le leader Laval compte 32 points.