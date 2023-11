John Textor a annoncé un mercato canon pour renforcer l'OL en janvier 2024. Outre la piste Baptiste Santamaria, le club rhodanien suivrait de près une pépite belge.

OL : John Textor prêt pour un mercato sans limite

L'OL, plus précisément la cellule de recrutement du club rhodanien, s'active pour le mercato hivernal sans restrictions. John Textor a promis de renforcer l'équipe de Fabio Grosso en janvier. Lyon est la lanterne rouge de Ligue 1 et est menacé de relégation en Ligue 2. Une position qui n'est pas du tout habituelle pour le septuple champion de France. L'Olympique Lyonnais n'avait pas pu se renforcer comme il le souhaitait pendant le dernier mercato estival, à cause de la sanction de la LFP.

Un encadrement de la masse salariale et aussi des indemnités de mutation avait été imposé à Lyon. Mais John Textor espère la levée cette sanction lors de son autidion devant la DNCG, ce mardi. Ce qui permettrait à l'OL de faire un recrutement sans limite, comme l'a annoncé le milliardaire américain.

Mercato OL : Lyon supervise Noah Makembo

Responsable de la cellule de recrutement des Gones, Matthieu Louis-Jean et son équipe de nouveaux recruteurs du club sont en alerte un peu partout, pour dénicher des joueurs capables de renforcer le groupe lyonnais. Ils sont également à l'affût de jeunes joueurs pormetteurs pour assurer la relève des Alexandre Lacazette (32 ans), Corentin Tolisso (29 ans) et autres trentenaires, qui sont poussés vers la porte de sortie. D'après les indiscrétions de La Dernière Heure, les scouts de l'OL sont séduits par le profil et les qualités techniques de Noah Makembo (16 ans). Ils auraient suppervisé le prodige du Standard de Liège récemment.

D'autres écuries européennes, dont trois de Bundesliga, s'intéresseraient aussi à l'international U17 belge (4 sélections). Ce sont le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et l’Union Berlin. Ces clubs avaient transmis des offres au représentant de Noah Makembo, qui n'est autre que son père, mais la pépite avait préféré rester à Liège pour y poursuivre sa progression et finir ses études secondaires.