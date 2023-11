Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, l’entraîneur Gennaro Gattuso a apporté des éclaircissements sur une signature à l’OM.

Mercato OM : Gennaro Gattuso confirme l’arrivée de Mehdi Benatia

L’Olympique de Marseille tient déjà le successeur de Javier Ribalta. L’Espagnol, arrivé au poste de directeur sportif en juillet 2022, a démissionné suite aux pressions des groupes des supporters, laissant derrière lui un vide qu’il fallait rapidement combler avant l’ouverture du prochain mercato. Les dirigeants marseillais ont travaillé dans ce sens et ont finalement choisi Mehdi Benatia pour le remplacer.

Les négociations entre les deux parties ont abouti à un accord, et les derniers détails juridiques sont en cours de règlement avant l'officialisation de sa signature. D’ailleurs, la présence de Mehdi Benatia au sein de la délégation marseillaise lors du déplacement à Strasbourg le week-end dernier a été une indication supplémentaire sur son rôle imminent à l’OM. De plus, Gennaro Gattuso vient de confirmer la présence et l’implication de Benatia Mehdi à l’Olympique de Marseille. « Je ne sais pas s’il fait officiellement partie de la direction, mais il est là, il observe, il analyse ce que nous faisons », a déclaré l’entraîneur italien devant les médias.

Gennaro Gattuso n'a pas encore échangé avec Mehdi Benatia

Retraité depuis décembre 2021, Benatia Mehdi fait son retour à Marseille par la grande porte. Contrairement à son prédécesseur, le Marocain n’occupera pas totalement le poste directeur sportif et ne sera pas salarié du club. Son rôle sera polyvalent en tant que consultant. D'une part, il participera activement à l'amélioration de l'effectif de l'OM lors des périodes de transfert, jouant un rôle similaire à celui d'un directeur sportif. Actuellement, il est déjà engagé dans cette mission.

D'autre part, sa mission comprendra un volet d'assistance à Gennaro Gattuso dans la gestion de l'effectif, en mettant l'accent sur des aspects tels que l'hygiène de vie et la préparation mentale des joueurs. Même si les deux hommes n’ont pas encore eu l'occasion de discuter, cette interaction ne saurait tarder. « Nous n’avons pas encore parlé », a précisé Gennaro Gattuso. L'arrivée de Mehdi Benatia à l'OM promet une contribution importante dans les coulisses du club présidé par Pablo Longoria.