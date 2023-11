À l’approche du match entre l’OM et l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa, la direction phocéenne vient de boucler deux signatures en interne.

Mercato OM : L’arrivée de Mehdi Benatia enfin officialisée

En quête d’un nouveau directeur sportif après le départ de Javier Ribalta et de David Friio, la direction de l’Olympique de Marseille avait rapidement entamé des discussions pour faire venir Mehdi Benatia. L’ancien défenseur central de la Juventus s’est très vite montré emballé par le projet phocéen. Les négociations entre les deux parties ont rapidement abouti à un accord et il ne resterait plus qu’à régler les derniers détails juridiques avant l’officialisation de sa signature. C’est désormais chose faite !

Le club a officialisé cette nouvelle via un communiqué publié sur son site officiel, informant que Mehdi Benatia exercera les fonctions de conseiller sportif. Ancien joueur du centre de formation de l'OM et ayant évolué dans des clubs prestigieux comme le Bayern Munich et la Juventus FC, le Marocain mettra son vécu et sa connaissance du football moderne au service du club phocéen en tant que prestataire. Cependant, les changements au sein de la direction de l'OM ne s'arrêtent pas là.

Jean-Pierre Papin, nouvel entraîneur de l’équipe réserve

En effet, l’Olympique de Marseille poursuit sa réorganisation interne en nommant Jean-Pierre Papin en tant que nouvel entraîneur de l'équipe réserve. Le Ballon d'Or 1991 avait fait son retour à l'OM en novembre 2022 et occupait les rôles d'ambassadeur et de conseiller sportif du président Pablo Longoria. Avec cette nouvelle nomination, JPP se rapproche des terrains et partagera son expérience du très haut niveau, contribuant notamment à transmettre les valeurs olympiques aux jeunes talents du club.

Avec ces deux mouvements, l'OM renforce son encadrement, en combinant l'expertise de Mehdi Benatia et l'expérience de Jean-Pierre Papin en tant qu'entraîneur de l'équipe réserve. Ces deux signatures font partie d'une stratégie plus large visant à consolider la structure du club phocéen et à encourager le développement de jeunes talents à l'OM.