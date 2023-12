Le PSG n'est pas sûr de compter encore sur Kylian Mbappé la saison prochaine. Face à l'incertitude, le club de la capitale prend les devants et se prépare à faire face à un départ.

Mercato PSG : Une piste allemande pour remplacer Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain et Luis Campos n'ont pas l'intention de se laisser surprendre par l'évolution du mercato. En interne, la situation est claire : Kylian Mbappé peut partir à tout moment. Et ce d'autant plus que le jeune attaquant de 24 ans est en fin de contrat et n'a toujours pas encore décidé de prolonger. Conscient de ce que la situation est difficile à vivre pour Paris, le Real Madrid se prépare à lancer une offensive d'envergure en janvier 2024 pour obtenir enfin la signature de l'international français. De quoi renforcer encore plus Nasser al-Khelaïfi et ses collaborateurs dans leur projet d'anticiper sur le mercato.

Ces dernières heures, les rumeurs envoient le Paris Saint-Germain sur une piste allemande pour préparer l'après Kylian Mbappé. Il s'agit de Florian Wirtz, un jeune milieu offensif de 20 ans qui défend actuellement les couleurs du Bayer Leverkusen. D'après PSGInside-Actus, la direction sportive du PSG fait du joueur une priorité pour le mercato estival de 2024. L'intérêt du club français pour Wirtz n'est plus nouveau. L'été dernier, Luis Campos avait déjà tenté le coup mais Leverkusen n'était pas vendeur. Cependant, le PSG n'est pas prêt à abdiquer puisque l'opération de séduction a déjà repris en perspective de la saison prochaine.

Leverkusen demande une fortune pour sa pépite

Si le club allemand a opposé son véto à un départ de Florian Wirtz l'été dernier, il n'est pas non plus fermé à d'autres éventualités. Le Bayer Leverkusen pourrait laisser filer son jeune milieu de terrain en cas d'une belle offre impossible à refuser. On parle de 120 millions d'euros que les dirigeants voudraient empocher dans le transfert. Après avoir réussi le coup Gabriel Moscardo, Paris pourrait enregistrer aussi la signature de Wirtz dans les prochaines semaines. L'objectif est d'assurer ses arrières pour le nouveau projet du club. Ceci en cas d'un départ confirmé de Kylian Mbappé. Encore faudra-t-il battre la concurrence d'autres géants du football européen qui s'intéressent aussi à l'Allemand.

Le Bayern Munich, Chelsea et Manchester United sont aussi sur le dossier. Sauf que le PSG semble avoir pris de l'avance et a même prévu envoyer des émissaires pour superviser Florian Wirtz lors du choc entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich.