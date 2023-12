Progressivement de retour à son meilleur niveau, Amine Harit fait l'unanimité à l'Olympique de Marseille. Gennaro Gattuso et Pierre-Emerick Aubameyang se sont montrés élogieux au moment d'évoquer le Marocain.

OM : Amine Harit rerouve des couleurs sous Gattuso

Le jeune international marocain revient de loin. A la veille de la Coupe du Monde 2022, au Qatar, Amine Harit a contracté une vilaine blessure qui l'a privé de la compétition. Après avoir manqué plus que la moitié de la saison dernière avec l'Olympique de Marseille, il semble retrouver progressivement son meilleur niveau. Depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso, le Marocain est de plus en plus performant au point de gagner la confiance de son entraîneur. Amine Harit est d'ailleurs revenu un joueur clé chez les Phocéens avec 11 matchs disputés sur 12 possibles cette saison avec 2 passes décisives.

Aubameyang en pince pour Amine Harit

Capable d'évoluer en milieu de terrain comme en attaque, le Marocain de 26 ans impressionne son entraîneur et ses coéquipiers. Gennaro Gattuso ne manque pas l'occasion de couvrir son joueur d'éloges. C'est aussi le cas de Pierre-Emerick Aubameyang qui adore particulièrement sa collaboration sur le terrain avec Amine Harit. A la veille de la réception du Stade Rennais, l'attaquant gabonais n'a eu que des mots doux, au moment d'évoquer le natif de Pontoise.

S'il assure qu'il apprécie le Marocain, Aubameyang avoue que sa présence lui donne beaucoup d'opportunités. De quoi le rendre « forcément content de jouer avec un gars comme Amine ». En octobre dernier, Gennaro Gattuso a même comparé Amine Harit à un certain Ricardo Kaka. Une façon de mettre encore plus son joueur en confiance. Le Marocain avait d'ailleurs déclaré qu'il a besoin de se sentir aimé et important pour donner le meilleur de lui-même. L'Italien fait sans doute un bien fou à Amine Harit qui retouve des couleurs sous ses ordres.