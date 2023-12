Présent en conférence de presse à la veille du match contre Lyon, Amine Harit n’a pas tari d’éloges envers la nouvelle recrue de l’OM, Mehdi Benatia.

Mercato OM : Amine Harit souligne les qualités de Mehdi Benati

La direction de Olympique de Marseille a récemment officialisé l’arrivée de Mehdi Benatia dans son organigramme. L’ancien international marocain débarque à l’OM pour occuper les fonctions de conseiller sportif. Il succède ainsi à Javier Ribalta et David Friio, qui ont démissionné du club après le coup de pression des supporters marseillais.

Avec un parcours professionnel comprenant des passages dans des clubs de renom tels que la Juventus Turin et le Bayern Munich, suivi d'une carrière d'agent de joueur au sein de la société Klan Soccer basée à Dubaï, Mehdi Benatia apporte une expérience significative à l' OM. Même s’il n’a jamais occupé le poste de directeur sportif ou de conseiller sportif auparavant, son vécu et sa connaissance approfondie du football moderne sont des atouts considérables pour le club phocéen.

Membre du vestiaire de l’OM, Amine Harit a d’ailleurs approuvé cette signature et s’est montré très élogieux envers son compatriote. Le milieu offensif marocain a souligné l’importance de l’expérience de Benatia au plus haut niveau et son rôle crucial en tant que lien entre les joueurs et la direction. « Son expérience apportera une vraie plus-value à l'OM. C'est important d'avoir une personne qui peut remettre les têtes à l'endroit », a-t-il déclaré.

Amine Harit prend position pour ses coéquipiers en difficulté

Poursuivant, Amine Harit s’est exprimé sur les performances mitigées des recrues estivales de l’OM, notamment en attaque, où Pierre Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye ou encore Joaquin Correa peinent encore à répondre favorablement aux attentes. L’ancien joueur du FC Nantes a réitéré sa confiance en ses partenaires en difficulté, en assurant qu’ils vont progressivement retrouver leur meilleur niveau de jeu sous le maillot phocéen, car « ils sont bourrés de qualité ».

Ces propos devraient faire plaisir au vestiaire marseillais, qui se prépare à affronter l’OL ce mercredi au stade Vélodrome. Après deux victoires consécutives, le groupe de Gennaro Gattuso aborde cette rencontre avec confiance et compte enchainer un nouveau succès devant le public du Vélodrome.