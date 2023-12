Le dossier de la vente de l'ASSE, un serpent de mer, refait surface alors que le délai accordé au cabinet KPMG prend fin bientôt. Recalé une première fois, une société pourrait passer à l'offensive selon L'Equipe.

Vente ASSE : Panthère noire était prêt à verser 32 M€, plus des bonus à Caïazzo et Romeyer

Bernard Caïazzo profite de ses nombreux voyages aux quatre coins du monde pour tenter de trouver un repreneur de l'ASSE. Lui et son associé Roland Romeyer sont décidés à vendre le club, dont ils sont aux commandes depuis 2004. Ces dernières semaines, la vente de Saint-Étienne est relancée. Un projet porté par la société « Panthère noire » a tenté de récupérer les parts de deux actionnaires du club ligérien, mais les parties n'ont pas trouvé leurs comptes après la signature d'une première promesse d'achat, ou de vente le 13 juin.

D'après les informations du quotidien sportif, les présidents de l'ASSE et les responsables de la société française de gestion de fonds créée en janvier 2023 par Paul Tavares, ancien agent de joueurs, se sont accusés mutuellement d'être responsables de l'échec de la transaction. Ils s'étaient pourtant mis d'accord sur un prix de base de 32 M€. Un montant destiné à l'acquisition de l'intégralité des parts sociales détenues par Caïazzo et Roland Romeyer (78 ans). La validité dudit contrat était valide jusqu'au 13 octobre dernier.

Une nouvelle offensive de ''Panthère noire'' annoncée !

Mais après cet premier échec, une nouvelle donne serait sur le point de relancer le projet ''Panthère noire''. D'après la source, un investisseur anglais, gérant d'une fortune familiale via un fonds d'investissement basé à Londres, serait prêt à racheter 95 % des parts de « Panthère Noire ». Si l'opération est bouclée, ce serait une aubaine pour Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Car la source soutient que la socité, qui disposerait d'une surface financière plus grande, pourrait revenir à la charge, pour racheter l'ASSE.

Surtout que les co-actionnaires sont en position de faiblesse depuis que l'ASSE s'éloigne de la montée en Ligue 1. Les Verts ont aligné 4 défaites en Ligue 2 et étaient 7es au classement avant d'affronter Guingamp, mardi. Bernard Caïazzo serait aussi en contact avec un investisseur présent dans les sports US, d'après le média sportif.