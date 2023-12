L’arrivée de Jovelyn Gourvennec au FC Nantes s’est faite en un temps record. Le journaliste Simon Reungoat raconte comme le technicien français a séduit Waldemar et Franck Kita.

Jocelyn Gourvennec engagé au FC Nantes au pas de course

Entre la décision de limoger Pierre Aristouy et l’arrivée de Jocelyn Gourvennec, il n’y a pas eu 48 heures. Un coup de fil passé à l’ancien entraineur de l’EA Guingamp et de Bordeaux, lundi de la semaine dernière, a suffi pour l’attirer au FC Nantes. Arrivé en Loire-Atlantique le mercredi 29 novembre, il a remplacé immédiatement Pierre Aristouy, a tenu son premier entrainement l’après-midi et a été présenté en conférence de presse, le jour suivant. Jocelyn Gourvennec a remporté ensuite son premier match contre l’OGC Nice (1-0) au stade de la Beaujoire, deux jours après sa prise de fonction officielle.

Revenu sur les contours de l’éviction de Pierre Aristouy, puis la nomination de Jocelyn Gourvennec, David Phelippeau a fait des révélations sur la célérité avec laquelle il a été engagé. Il apprend que c’est Philippe Mao, sur instruction des Kita, qui a appelé le technicien de 51 ans, en fin de journée du lundi 27 novembre. Et ils ont pris rendez-vous pour le mardi 28 novembre à 14 h à Paris.

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, son fils Franck (directeur général délégué) et le coordinateur sportif du FCN avaient déjà arrêté l’idée de de changer quelque chose, en démettant Pierre Aristouy de ses fonctions, à la suite du match nul concédé au Havre AC (0-0). Et le coach natif de Brest était prêt à reprendre du service, un an et demi après son limogeage du LOSC. « Si vous le souhaitez, je suis là demain et j’ai un staff », avait-il assuré lors de la rencontre avec les dirigeants nantais.

Jocelyn Gourvennec a séduit les Kita lors de son exposé

Jocelyn Gourvennec était préparé quand il est arrivé au rendez-vous. Il avait préparé l’exposé sur la méthode de travail qu’il compte mettre en place pour permettre à l’équipe Jaune et Vert de remonter au classement. Simon Reungoat de Hit-West évoque, dans ses confidences, un coup bien préparé : « Jocelyn Gourvennec avait bien bossé dans la nuit de lundi à mardi, puisqu’il est venu avec un Powerpoint pour expliquer ce qu’il comptait faire du FC Nantes… ». Tout s’est donc joué en 48 heures selon les témoignages dans l’émission « Sans contrôle ».

D’après But Football Club, Pierre Arsitouy ne savait pas qu’il serait limogé, mercredi dernier, alors qu’il était présent à la soirée caritative du FC Nantes, la veille, en même temps que Franck Kita, qui avait déjà bouclé l'arrivée de son successeur. Jocelyn Gourvennec a débarqué à la Jonelière avec son staff technique et il a signé un contrat de six mois, jusqu’en juin 2024, plus une année supplémentaire en cas de maintien des Canaris en Ligue 1.