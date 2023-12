L'OL est dans une situation critique après sa lourde défaite à Marseille (3-0), lors de l'Olympico. La relégation en Ligue 2 se rapproche pour le club rhodanien.

Pierre Sage déçu après OM-OL : « Quand on règle un problème à un endroit, un autre apparait... »

Plus rien ne va à l'OL. Le club change les entraineurs, chaque technicien essaye d'apporter sa touche, de changer quelque chose et de varier de système de jeu, mais c'est toujours le même résultat. Lyon ne gagne pas. Laurent Blanc a céder sa place à Fabio Grosso, qui lui a été viré la semaine dernière au profit de Pierre Sage. Mais l'entraineur intérimaire n'a pas la solution. Après la défaite à Lens (3-2), il espérait un meilleur résultat contre l'OM, lors de l'Olympico reporté. Mais ce fut une grande déception pour lui. « Quand on règle un problème à un endroit, un autre apparait... », a t-il constaté lors du match perdu au Vélodrome.

Ayant mis son calendrier à jour, l'Olympique Lyonnais est toujours dernier au classement avec seulement 7 points pris en 15 journées de championnat. La direction du club rhodanien mise désormais sur le mercato d'hiver pour renforcer son équipe et ainsi espérer se maintenir dans l'élite.

Lyon a-t-il l'équipe qu'il faut pour se maintenir en Ligue 1 ?

Mais à trois semaines de l'ouverture officielle du mercato de janvier, l'OL semble ne plus avoir les armes pour se maintenir dans l'équipe. Les prestations des Gones ne sont pas de nature à rassurer les supporters pour la suite de la saison. « Il suffit de regarder le classement pour avoir conscience qu’on est en danger », a glissé Pierre Sage, à Marseille. En effet, le successeur de Fabio Grosso avait senti un petit réveil de Lyon à Lens, malgré la défaite. Il avait aimé le contenu de son équipe. Cependant, il vient de l'apprendre à ses dépens qu'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont souvent deux visages, d'un match à un autre, ou parfois dans le même match. « On comprend pourquoi on est en bas alors qu’après Lens, on se posait la question... » a balancé le coach intérimaire, très déçu.

Pour rappel, la Ligue 1 se joue à 18 équipes cette saison. Et les deux derniers sont relégués directement en Ligue 2. Quant au 16e, il affrontera une équipe de Ligue 2 en barrage pour tenter de rester dans l'élite. Pour l'instant, l'OL a 6 points de retard sur le RC Strasbourg, qui est le premier non relégable.