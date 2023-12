Franck Haise et le RC Lens feront face à un mois de janvier délicat. L'entraîneur des Sang et Or anticipe déjà et s'active pour ses priorités.

Mercato RC Lens : Franck Haise prépare son mercato d'hiver

Le Racing Club de Lens réalise pour le moment une saison loin d'être décevante en Ligue 1. Après quatorze journées, les Sang et Or logent à la sixième place avec 23 points. Ils sont d'ailleurs sur une série de neuf matchs sans défaite. Sauf qu'en janvier, les choses pourraient beaucoup changer pour les hommes de Franck Haise. Le technicien français va devoir composer sans plusieurs de ses joueurs entre janvier et février. Il s'agit notamment des Africains qui rejoindront leurs sélections pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire.

Voyant le danger venir, Franck Haise a déjà pris les devants pour mieux faire face à la situation. L'entraîneur du Racing Club de Lens doit déjà composer sans Deiver Machado, forfait pour les deux prochains mois et est obligé de réajuster son équipe. Ces derniers jours, l'encadrement technique travaille avec sa direction pour déterminer les priorités à attaquer sur le marché. Ceci afin de pallier les absences d'un total de 7 ou 8 joueurs à perdre dans les semaines à venir.

Franck Haise devant un vrai casse-tête

En janvier, l'hiver s'annonce très agité chez les Sang et Or qui ont un gros défi à relever. Il s'agit de trouver ces perles rares capables de porter le club durant l'hiver. « Maintenant, le mercato d’hiver n’est pas le plus simple », rappelle Franck Haise qui parle d'un marché plus limité, « souvent plus cher et si on doit être amené à faire un joueur ou 2, ça doit vraiment rentrer dans ce qu’on attend ». L'entraîneur lensois assure que les équipes travaillent sur le mercato, sous la direction de Joseph Oughourlian, président du club, pour étudier les joueurs susceptibles de venir sur 6 mois ou plus.