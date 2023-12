Le PSG reçoit le FC Nantes ce samedi soir pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1. Découvrez le groupe convoqué par Luis Enrique pour ce match.

PSG : Marquinhos et Warren Zaïre-Emery de retour dans le groupe contre le FC Nantes

À cinq jours d’affronter le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain accueille le FC Nantes au Parc des Princes ce samedi, à 21h00, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Leader du championnat avec quatre points d’avance sur son dauphin, l’OGC Nice, le PSG a l’occasion de creuser davantage l’écart au classement en cas de victoire face aux Canaris. Dans cette optique, l’entraîneur de l’équipe parisienne Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs pour en découdre avec les hommes de Jocelyn Gourvennec.

Blessé et déclaré forfait jusqu’en 2024, Warren Zaïre-Emery a connu un rétablissement extraordinaire parce qu’il est dans le groupe du PSG pour affronter le FCN. Tout comme le capitaine Marquinhos, blessé lors de la dernière trêve internationale avec le Brésil. Selon L’Équipe, le technicien espagnol devrait toutefois opter pour la prudence avec les deux joueurs. Marquinhos et Warren Zaïre-Emery devront être préservés ce soir contre le FC Nantes en vue du choc face au Borussia Dortmund.

Sans surprise, Gianluigi Donnarumma, suspendu, mais aussi Sergio Rico, Keylor Navas, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Fabian Ruiz, tous blessés, sont absents. Pour le reste, la suspension de Donnarumma va permettre au jeune Arnau Tenas de disputer son deuxième match de la saison dans les cages des Rouge et Bleu. En l’absence de Keylor Navas et Alexandre Letellier, c’est le titi Louis Mouquet (19 ans), qui sera sa doublure.

Le groupe du PSG pour affronter Nantes

Gardiens : Tenas, Mouquet, Laurendon

Défenseurs : Hakimi, Hernandez, Skriniar, Danilo, Mukiele, Marquinhos

Milieux : Ugarte, Vitinha, Lee, Ndour, Soler, Zaïre-Emery

Attaquants : Mbappé, Ramos, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola.