Ce samedi à 17 heures, au Roazhon Park, le Stade Rennais reçoit l'AS Monaco pour la 15e journée de Ligue 1. Découvrez les groupes de Julien Stéphan et Adi Hütter.

Stade Rennais : Julien Stéphan retient un groupe de 21 joueurs

Ce samedi, le Stade Rennais accueille l'AS Monaco au Roazhon Park à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. En cas de victoire, les hommes de Julien Stéphan, 12es avec 15 points, pourraient provisoirement intégrer le top 10 et revenir à 5 points de la 6e place, qualificative pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Pour cette rencontre, l’entraîneur du club breton a donc convoqué un groupe de 21 joueurs. Incertain pour ce match, Arthur Theate est finalement présent dans le groupe du SRFC. Comme attendu, Nemanja Matic et Christopher Wooh sont suspendus pour la réception des Monégasques. Après avoir purgé ses deux matchs de suspension, Guela Doué n’a pas été retenu par Julien Stéphan pour la réception de l’ASM.

Gardiens : Gallon, Lembet, Mandanda

Défenseurs : Assignon, Omari, Belocian, Wooh, Jaouab, Theate, Nagida, Truffert

Milieux : Santamaria, Blas, Bourigeaud, D. Doué, Le Fée, Rieder

Attaquants : Gouiri, Kalimuendo, Salah, Terrier, Yildirim.

Adi Hütter avec 22 joueurs pour affronter le Stade Rennais

Troisième derrière le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice avec 27 points, l’AS Monaco peut provisoirement prendre la deuxième place aux Aiglons et se rapprocher du leader parisien. Le match contre le Stade Rennais est donc important pour le club de la Principauté. Conscient de cet enjeu, Adi Hütter a retenu un groupe élargi de 22 joueurs pour aller défier les Bretons au Roazhon Park. Toutefois, le coach autrichien devra faire Eliot Matazo, touché au quadriceps, et Myron Boadu, qui poursuit sa phase de réathlétisation.

Gardiens : Köhn, Lienard, Majecki

Défenseurs : Jakobs, Maripan, Matsima, Ouattara, Salisu, Singo, Vanderson

Milieux : Akliouche, Camara, Diatta, Diop, Fofana, Golovin, Magassa, Minamino, Zakaria

Attaquants : Balogun, Ben Yedder, Efekele.