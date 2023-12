Ciblé par l'AS Saint-Etienne pour remplacer Laurent Batlles, Frédéric Antonetti a catégoriquement rejeté l'offre pour des raisons qu'il a dévoilées.

ASSE : Frédéric Antonetti ne veut pas collaborer avec Bernard Caïazzo

Dans le Forez, Frédéric Antonetti n'est plus étranger puisqu'il connaît très bien l'AS Saint-Etienne pour l'avoir entraîné entre 2001 et 2004. Trois années durant lesquelles il n'a pas connu une collaboration facile avec Bernard Caïazzo. Après un bilan de 51 victoires, 29 nuls et 35 défaites, le technicien français a été écarté du banc stéphanois au profit d'Elie Baup. Une décision que Antonetti n'a toujours pas digérée. Dix-neuf ans après, il en a toujours gros sur le cœur contre le dirigeant des Verts. Démis de ses fonctions à Strasbourg, Frédéric Antonetti est actuellement sans club et a été contacté par la direction de l'ASSE.

A la recherche d'un entraîneur pour succéder à Laurent Batlles, l'AS Saint-Etienne a dû recourir à Frédéric Antonetti, avant de choisir finalement de confier les clés du camion à Olivier Dall'Oglio. L'homme de 62 ans a confirmé les contacts avec le club du Forez, qui l'a même parfois harcelé. Mais la réponse d'Antonetti est sans ambage. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'il revienne à la tête de l'AS Saint-Etienne. Il fait ainsi allusion à la présence de Bernard Caïazzo avec qui il assure qu'il ne travaillera jamais. Une façon de rappeler que la déception de leurs dernières collaborations est encore vive dans sa mémoire.

Olivier Dall'Oglio pour relever les Verts

Après des quêtes infructueuses, les dirigeants de l'ASSE ont fini par désigner Olivier Dall'Oglio pour conduire le club. Ils lui ont fait une offre qui correspond à ses attentes pour le convaincre à accepter le challenge. Sauf retournement de situation, l'homme de 59 ans devrait signer un contrat de six mois ce lundi 11 décembre. Selon L'Equipe, son bail devrait être assorti d'une année supplémentaire en option. Ceci en cas de l'atteinte de l'objectif primordial qui reste la montée en Ligue 1.