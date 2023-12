L'OL prépare un mercato canon pour renforcer son équipe cet hiver. Un attaquant turc serait l'une des cibles des recruteurs du club rhodanien.

OL : L'Olympique Lyonnais signe enfin sa 2e victoire

L'OL a fini par réagir en Ligue 1, sous les ordres de l'entraineur intérimaire Pierre Sage. L'équipe des Gones a remporté son deuxième match de la saison, face à Toulouse FC (3-0), au Groupama Stadium. Un triplé du capitaine Alexandre Lacazette qui redonne espoir à l'Olympique Lyonnais, à deux journées de la fin de la phase aller du championnat. L'équipe de John Textor est toujours dernière au classement, mais est revenu à hauteur de Clermont Foot à un point et aussi à 2 points du FC Lorient, le barragiste. L'OL s'est ainsi rapproché de ses concurrents dans la lutte pour le maintien, et c'est de bon augure pour la suite du championnat.

Mercato OL : Lyon prêt à miser 5 M€ pour le transfert de Yusuf Sari

Justement, pour la deuxième phase décisive de la saison, l'équipe de Lyon sera renforcée. En plus du nouvel entraineur attendu à la succession de Fabio Grosso, John Textor a dégagé un budget de plus de 50 millions d'euros pour recruter de nouveaux joueurs pendant le mercato de janvier. Parmi les cibles lyonnaises, il y aurait Yusuf Sari. Ce dernier est un polyvalent attaquant (ailier droit ou gauche ou avant-centre) du club turc Adana Demirspor, mais formé à l'Olympique de Marseille.

D'après RMC Sport, le milliardaire américain est prêt à miser 5 millions d'euros, soit la valeur marchande de l'international turc (4 sélection), pour le récupérer. Une offre qui devrait satisfaire le club turc, qui est en grande difficulté financière et n’arriverait plus à payer les salaires de ses joueurs à temps. Toulouse FC serait aussi intéressé par les services de Yusuf Sari, à en croire la source. Pour rappel, le joueur de 25 ans a marqué 2 buts et délivré 7 passes décisives en 19 matchs disputés cette saison.