Alors que l’OM s’apprête à affronter Brighton en Ligue Europa, la direction phocéenne a entamé des discussions pour faire venir Denis Bouanga.

Mercato OM : Les négociations ont débuté pour l'arrivée de Denis Bouanga

L'Olympique de Marseille connait un regain de forme ces derniers jours, en enchainant des performances convaincantes en championnat. Avec une série de trois victoires consécutives, le club phocéen est remonté à la sixième place de la Ligue 1, se relançant ainsi dans la course au podium. Et pour être plus compétitif en seconde partie de saison, l’OM travaille déjà sur le mercato hivernal.

Le club présidé par Pablo Longoria compte profiter de cette fenêtre de transferts pour étoffer plusieurs de ses secteurs de jeu, à commencer par son attaque. Pour ce faire, les dirigeants de l’OM ont ciblé Denis Bouanga, ancien attaquant de l’AS Saint-Étienne, qui évolue aujourd’hui à Los Angeles FC aux États-Unis. La direction marseillaise a d’ailleurs entamé des manœuvres concrètes en vue de son retour en France.

Comme l’indique le compte Twitter La Minute OM, les responsables marseillais ont initié des discussions avec Denis Bouanga en vue de boucler son transfert dès l’ouverture du prochain mercato hivernal. Et cette approche de l’OM n’a pas été repoussée par l’international gabonais qui semble séduit par le projet marseillais.

Denis Bouanga rêve toujours de rejoindre l’Olympique de Marseille

Après son départ de l’ASSE en août 2022, Denis Bouanga s’est très vite adapté à son nouvel environnement américain. L’ailier gauche vient de boucler une saison sensationnelle avec la franchise de Los Angeles FC, en terminant Soulier d’or avec 20 buts inscrits et 7 passes décisives en 31 rencontres de Major League Soccer (MLS). De telles performances ont rapidement attiré l’attention de l’OM en quête de renfort offensif.

Et cet intérêt parait réciproque, puisque Denis Bouanga n’a jamais caché son affection pour le club phocéen. Dans une récente interview accordée à Forbes, le joueur de 29 ans avouait publiquement que « l’Olympique de Marseille restait toujours dans un coin de ma tête ». Son souhait pourrait donc s’accomplir dès cet hiver. En cas d’accord entre les différentes parties, l’ancien Stéphanois retrouverait son compatriote Pierre-Emerick Aubameyang sur le front de l’attaque marseillaise. Les négociations se poursuivent dans ce sens.