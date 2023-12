En quête d’une doublure à Renan Lodi, l’OM a récemment été associé à un latéral gauche nigérian. Mais cette piste s’est rapidement effondrée.

Mercato OM : Une doublure de Renan Lodi espérée à Marseille

À l'approche de l'ouverture du mercato hivernal, l'Olympique de Marseille se concentre sur une problématique spécifique à résoudre. Sous la direction de Gennaro Gattuso, le club phocéen ambitionne de renforcer son effectif en recrutant un nouveau latéral gauche lors de cette période de transferts. Actuellement, l'OM ne dispose que d'un seul spécialiste à ce poste depuis le début de la saison, en la personne de Renan Lodi.

Arrivé cet été en provenance de l'Atlético Madrid, l’international brésilien est rapidement devenu incontournable dans le couloir gauche de l’OM. Il enchaîne les titularisations et commence à montrer des signes de fatigue au fil des matchs. Afin de pallier cette situation et d'offrir une doublure à Renan Lodi, l'OM souhaite renforcer ce secteur de jeu cet hiver. Les recruteurs marseillais sont déjà à l'œuvre en vue de faire venir un nouveau latéral gauche. C’est dans cette perspective que Bruno Onyemaechi, latéral gauche évoluant à Boavista, a été mentionné comme une possible recrue pour l'OM.

Pablo Longoria pas intéressé par Bruno Onyemaechi

Affichant de bonnes performances au Portugal, Bruno Onyemaechi présente un coût estimé à environ 3,5 millions d'euros, une somme considérée comme très abordable pour les finances du club phocéen. Cependant, malgré l'attrait de cette piste, le club présidé par Pablo Longoria semble avoir d'autres priorités. Le compte Twitter La Minute OM rapporte en effet que la direction marseillaise n'est pas intéressée par le profil de Bruno Onyemaechi.

Toutefois, même si cette piste menant au létal gauche nigérian est écartée, le mercato est souvent marqué par de nombreux rebondissements. Il faudra rester attentif aux évolutions possibles dans ce dossier dans les semaines à venir. Un autre club de Ligue 1, le Racing Club de Lens, serait même déjà sur les traces du joueur de 24 ans.