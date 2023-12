Olivier Dall'Oglio tente de se mettre déjà les supporters de Saint-Etienne dans la poche. Son discours sur le club ligérien et le peuple vert sont révélateurs.

ASSE : Dall'Oglio sollicite le soutien des supporters pour atteindre l'objectif

Olivier dall'Oglio est le nouvel entraineur de l'ASSE. Contrairement à Laurent Batlles, ce n'est pas un ancien joueur du club, encore moins un natif de la région. Mais pour avoir joué dans le stade Geoffroy-Guichard, il connait bien l'ambiance du Chaudron. Pour relever le défi qu'il a accepté en signant à l'AS Saint-Etienne, il compte sur les supporters des Verts comme il l'a confié lors de sa première conférence de presse. « Il faut que tout le monde, y compris les supporters, soient tournés vers cet objectif de victoires », a déclaré le nouveau coach des Stéphanois.

L'ASSE est 8e de Ligue 2 et a déjà 10 points en moins sur le leader et 9 de moins que le deuxième, mais rien n'est encore perdu pour les Verts selon Olivier Dall'Oglio. « C'est possible de remonter en Ligue 1 en 6 mois », a-t-il rassuré lors de sa première prise de parole. « Ce ne sera pas toujours simple, mais il faut avoir cet état d’esprit là et ne pas le lâcher », a-t-il insisté.

Le nouvel entraineur de Saint-Etienne flatte le peuple vert

Pour finir, le technicien de 59 ans a été élogieux envers les supporters de Saint-Etienne. Il a surtout souligné leur indéfectible attachement et soutien à leur équipe de cœur. Un discours flatteur comme l'a fait remarquer But Football Club. « Saint-Étienne reste Saint-Étienne, un très grand club avec un public énorme. Personne ne peut l’enlever à l’ASSE. Ici, le retentissement est énorme. Cette pression populaire, ça me plait, c’est ce que je viens chercher aussi. Un stade plein, quand je vois les chants jusqu’au bout, je trouve ça extraordinaire. C’est énorme, c’est une chance de pouvoir évoluer dans un club comme ça », a exprimé Olivier Dall'Oglio.

Notons que Olivier Dall'Oglio jouera son premier match avec l'ASSE à Geoffroy-Guichard contre le SC Bastia, le mardi 19 décembre (20h45). Bien avant, il doit affronter les Girondins à Bordeaux, ce samedi.