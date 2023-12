Pour rester sur le podium, l’OGC Nice prépare un mercato à la hauteur de ses ambitions. Les priorités du club pour le marché de cet hiver sont connues.

L'OGC Nice performant grâce à son mercato d'été réussi

Il ne reste plus que deux semaines pour l’ouverture officielle du mercato hivernal. Les clubs de Ligue 1 se préparent pour faire leur marché en janvier. Un marché général jugé comme celui des ajustements. Mais plus des clubs mal classés après la première phase du championnat, notamment Lyon (18e), il s’agit de renforcer véritablement leur effectif. Ce qui n’est pas le cas de l’OGC Nice, actuel 2e du championnat avec 32 points, derrière le leader le PSG (36 points).

Le Gym a une équipe qui roule au super cette saison avec des recrues estivales qui donnent entièrement satisfaction. C’est justement grâce à Terem Moffi, Jérémie Boga, Morgan Sanson, Romain Perraud ou encore Aliou Baldé que le club azuréen est sur le podium. Néanmoins, Florent Ghisolfi ne restera pas les bras croisés cet hiver. Il a prévu quelques renforts pour permettre à l’équipe de Francesco Farioli de gagner en puissance, lors de la deuxième phase décisive de la saison.

Mercato : Nice cherche un attaquant, une défenseur central et un arrière droit

Le directeur sportif de l’OGC Nice aurait déjà identifié trois postes à renforcer, d'après les informations de Nice-Matin. Il vise un attaquant polyvalent, capable de jouer en pointe comme sur les ailes. En effet, Terem Moffi (avant-centre) et Jérémie Boga (ailier) seront absents en janvier-février en raison de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Le responsable du mercato chez les Aiglons est également en quête d’un défenseur central pour apporter la concurrence à Dante (40 ans) et Jean-Clair Todibo.

Toujours selon le journal régional, Florent Ghisolfi cherche également un arrière droit pour prendre la place de Youcef Atal. Ce dernier est suspendu par la LFP après avoir relayé une vidéo d'un prédicateur palestinien appelant à la haine envers la communauté juive, sur les réseaux sociaux. Entré dans sa dernière année de contrat, l’international algérien devrait quitter le Gym cet hiver comme le souhaitent les responsables du groupe Ineos, propriétaire du club niçois.