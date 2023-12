En quête d’un nouveau renfort offensif, l’OM aurait pu signer un jeune buteur qui a marqué contre le Barça ce mercredi soir en Ligue des champions.

Mercato OM : Pablo Longoria était proche de s'offrir George Ilenikhena à deux reprises

Warren Zaïre-Emery a brillé ce mercredi lors du match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, en inscrivant le but qui a permis au club parisien de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cette réalisation a aussi permis au milieu de terrain de 17 ans de devenir devenu le plus jeune buteur français en C1, avant que ce record de précocité ne soit éclipsé par George Ilenikhena quelques minutes plus tard.

En effet, l’attaquant français d’origine nigériane a marqué le but victorieux d’Anvers face au FC Barcelone (3-2), dans le temps additionnel (90+2), à l'âge de 17 ans et 119 jours, selon les statistiques d'Opta. Ce faisant, il a détrôné Warren Zaïre-Emery et est devenu le plus jeune buteur français dans cette prestigieuse compétition européenne. À noter que George Ilenikhena aurait pu rejoindre un club emblématique de France.

Natif de Lagos et formé à Antony, en banlieue parisienne, le jeune buteur avait attiré l'attention des recruteurs de l'Olympique de Marseille lors de son passage à Amiens, où il a brillé avec les équipes de jeunes dès l'âge de 16 ans. Foot Mercato révèle en effet que la direction de l’OM était proche de signer George Ilenikhena à deux reprises.

Des difficultés administratives ont fait échouer son transfert à Marseille

En hiver 2022, le club présidé par Pablo Longoria était à deux doigts de finaliser sa signature, mais des difficultés administratives ont retardé l’opération. L’été suivant, le jeune attaquant nigérian s’est même rendu à la Commanderie afin de passer des tests et finaliser son transfert à l’OM. Mais là encore, le deal ne s’est pas fait. Suite à ces échecs, plusieurs clubs européens se bousculaient en coulisse pour arracher sa signature.

Le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, le Stade de Reims et Lorient ont entamé des manœuvres concrètes pour le recruter. Très courtisé sur le marché, le jeune avant-centre a finalement fait le choix de rejoindre le Royal Antwerp. Le projet sportif du club belge et la possibilité de jouer la Ligue des Champions ont fini par convaincre George Ilenikhena de poursuivre sa carrière en Belgique. Il a quitté cet été Amiens pour rejoindre le club belge pour un montant d’environ 6 millions d’euros. De son côté, l’OM s’active en coulisse pour offrir un nouvel attaquant à son entraîneur Gennaro Gattuso dès cet hiver.