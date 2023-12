Nouvel entraineur du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec aurait un souci avec Adson, une recrue présentée comme le protégé du président Waldemar Kita.

FC Nantes : La tension monte entre Jocelyn Gourvennec et Adson

Jocelyn Gourvennec va disputer son troisième match sur la banc de touche du FC Nantes, face au Stade Brestois à la Beaujoire, dimanche (13h). Il était très confiant avant cette rencontre, car rassuré par la prestation de son équipe contre l'OGC Nice (1-0) et lors de la courte défaite face au PSG au Parc des Princes (2-1). Le nouveau coach des Canaris espère une victoire pour ne pas basculer dans la deuxième moitié du classement, avant la mi-saison. Pour la réception du SB29, Jocelyn Gourvennec a déjà son groupe. Une équipe où Adson n'est pas parmi ses premiers choix.

En effet, il a écarté le Brésilien lors des deux premiers matchs et cela n'a pas du tout été du goût de ce dernier. Selon les informations des journalistes de Ouest-France et d’Hit-West dans l’émission « Sans Contrôle », mardi, la tensions est montée entre le milieu de terrain et le patron du staff technique des Canaris. Alors qu'une prise de bec avait été évoquée, les sources indiquent qu'il y aurait eu plusieurs accrochages entre les deux hommes.

FC Nantes : Waldemar Kita va-t-il intervenir pour son protégé ?

C'est naturel qu'Adson ne soit pas content de son temps de jeu ou sa mise à l'écart, mais cela ne lui donne pas le droit se rebeller, surtout que Jocelyn Gourvennec l'avait invité à « ne pas se décourager », mais à travailler davantage pour retrouver sa place dans le groupe nantais. Pour But Football Club, ce conflit entre la recrue estivale du FC Nantes et le nouvel entraineur du club pourrait fait réagir la président, car le Brésilien serait son chouchou. A la Jonelière, il est considéré comme le « Brésilien de Waldemar Kita ». Et s'en prendre à lui est « un pari risqué » d'après le média.

Pour rappel, Adson a été transféré du Brésil à 5 millions d'euros en aout 2023, mais il a un gros souci d'adaptation en Ligue 1. Sous les ordres de Pierre Aristouy, le milieu offensif avait joué 8 bouts de matchs, pour seulement 2 titularisations, soit 233 minutes de jeu cumulées. De l'avis du grand patron du FC Nantes, ce n'est pas normal qu'un joueur acheté à coup de millions soit laissé sur le banc de touche ou en tribune. Kita en veut souvent à ses entraineurs du fait de laisser « des millions sur le banc ».