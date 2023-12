Avant la réception de Clermont ce dimanche, Gennaro Gattuso s'est montré sous le charme de l'un des cadres de sa défense centrale.

OM : Chancel Mbemba, le roc de Marseille

L'Olympique de Marseille en pleine remontée depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso. Le club est sur une série de trois victoires consécutives en championnat lors de ses cinq derniers matchs. Ils n'ont perdu qu'une fois pour un match nul. Cette belle performance, il y a un homme qui y contribue pour beaucoup. Il s'agit de Chancel Mbemba. Au club depuis juillet 2022, le défenseur central monte en puissance et s'est imposé comme un véritable pilier du club phocéen. Le Congolais a même porté le brassard de capitaine jeudi lors de la défaite 1-0 de l'OM à Brighton, en Ligue Europa.

Chancel Mbemba a conquis Gennaro Gattuso

Depuis sa prise de pouvoir à la tête du club, après le départ de Marcelino, Gennaro Gattuso a fait du défenseur central de 29 ans l'un de ses hommes forts. Sur les sept derniers matchs de l'OM, Chancel Mbemba a inscrit trois buts, ce qui démontre son apport offensif important dans le dispositif du technicien italien. Au moment d'évoquer son défenseur en conférence de presse, l'homme de 45 ans n'a eu que des éloges envers lui, rappelant que Mbemba avait déjà réalisé une bonne saison l'an dernier. Cette saison, après des débuts difficiles, l'ancien du FC Porto s’est amélioré physiquement et mentalement, avec des consignes différentes.

Gattuso a confié son aisance à parler à Chancel Mbemba, qu'il qualifie de doux et qui « transmet quelque chose qui rassure ». Il le présente d'ailleurs comme quelqu'un qui a de « grandes valeurs sportives et humaines ». Des mots tendres et charmeurs que le Congolais appréciera au moment d'affronter Clermont au Vélodrome pour le compte de la seizième journée de Ligue 1 ce dimanche. En cas d'une victoire, la quatrième de suite, l'OM pourrait bien retrouver le Top 5.