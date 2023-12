A quelques heures du coup d'envoi du duel face au Stade de Reims, le Racing Club de Lens a dû annoncer le forfait de Elye Wahi.

RC Lens - Reims : Franck Haise rassure après le forfait de Elye Wahi

Sorti d'une belle victoire en Ligue Europa face au FC Séville, le Racing Club de Lens devait enchaîner en championnat pour confirmer sa bonne forme. Mais avant la réception du Stade de Reims, pour la seizième journée de Ligue 1, le club sang et or avait déjà officialisé sept forfaits. La liste s'est finalement allongée à quelques heures du coup d'envoi avec l'indisponibilité de Elye Wahi. L'attaquant a dû renoncer à la rencontre pour des raisons de santé. L'international Espoirs souffrait de fièvre pour laquelle Franck Haise n'a pas voulu prendre de risque, laissant l'ancien montpelliérain au repos.

Malgré sept forfaits et l'absence de Elye Wahi, le RC Lens a su s'imposer 2-0 face au Stade de Reims, grâce à des buts de Wesley Saïd à la 43e minute et Oscar Cortes à la 75e minute. En conférence de presse d'après-match, Franck Haise est revenu sur l'absence de son attaquant. L'entraîneur lensois a confirmé l'état fiévreux de Wahi, tout en se voulant rassurant. Franck Haise a laissé entendre qu'il espère voir la fièvre du joueur retomber, tout en assurant qu'il sera présent mercredi pour la 17e journée.

Nice, la prochaine marche à franchir

Toujours invaincu depuis maintenant 12 matchs en Ligue 1, le RC Lens est dans le Top 5 avec 26 points, en attendant le match de l'Olympique de Marseille. Avant de retrouver la Coupe de France, les Lensois ont un dernier match de championnat de cette année civile à livrer face à l'OGC Nice, mercredi prochain. Elye Wahi devrait faire son retour à cette occasion alors que Kevin Danso et Jonathan Gradit seront suspendus, en plus des absences de Deiver Machado et Nampalys Mendy, blessés.