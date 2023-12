Après avoir manqué d’éliminer le PSG en phase de poules de la Ligue des Champions, au Signal Iduna Park, le Borussia Dortmund menace de chiper un Titi.

Mercato PSG : Le Borussia Dortmund vise un jeune milieu parisien

Réputé pour sa capacité à développer de jeunes talents, le Borussia Dortmund aimerait récupérer un milieu de terrain au Paris Saint-Germain. D’après les renseignements obtenus par le journal L’Équipe, les dirigeants du club allemand sont séduits par le profil de Senny Mayulu. Âgé de 17 ans, le milieu de terrain s’est particulièrement illustré cette saison en Youth League. Sous contrat aspirant jusqu’en juin 2024, le protégé de Zoumana Camara a convaincu les dirigeants des Borussen, qui envisagent sérieusement de le recruter dans les semaines à venir. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, à l’instar de Warren Zaïre-Emery, Mayulu rentre parfaitement dans les plans du PSG pour le futur. Le club de la capitale ne compte donc pas le perdre.

Le Paris SG prêt à tout pour conserver Senny Mayulu ?

Auteur d’un but mémorable contre l’AC Milan en Youth League, Senny Mayulu attire déjà l’attention de grands clubs européens. Le quotidien sportif L’Équipe assure que le Borussia Dortmund aimerait l’attirer et l’intégrer dans le groupe d’Edin Terzic dans « quelques semaines. » Mais pour le Paris Saint-Germain, un départ du capitaine des U19 constituerait un sacré coup et mettrait à mal le développement du centre de formation. Les dirigeants parisiens, le président Nasser Al-Khelaïfi, seraient donc à l’oeuvre pour convaincre Senny Mayulu de parapher son premier contrat professionel dans les semaines à venir. Cependant, la menace d’un départ vers le Borussia Dortmund plane toujours.