Pour son premier match avec l'ASSE, Olivier Dall'Oglio a réussi à mettre fin à la série de défaites des Verts. Mais il reconnait qu'il y a encore du travail pour remonter la pente.

ASSE : Olivier Dall'Oglio reconnait qu'il y a encore du travail

Après cinq défaites consécutives, l'ASSE a fait match nul avec les Girondins à Bordeaux, samedi (0-0). Olivier Dall'Oglio s'est satisfait du point ramené de Gironde. Il a aimé l'engagement et la détermination de ses joueurs comme il l'a confié en conférence de presse d'après-match. Cependant, Saint-Etienne n'a pas fait une bonne opération sur le plan comptable. Elle a chuté au classement, de la 8e à la 10e place. Les Verts se sont fait doubler par des concurrents dans la lutte pour la montée en Ligue 1 : le SM Caen et le Paris FC, vainqueurs respectivement de Dunkerque et Valenciennes (1-0).

A l'arrivée, le match nul de l'ASSE n'est pas tant bénéfique. Mais c'est un soulagement pour Olivier Dall'Oglio, car selon lui, « le groupe avait besoin de retrouver quelque chose de positif ». Le nouvel entraineur des Stéphanois est certes satisfait du point glané et de l’état d’esprit affiché par son équipe, mais il a admis qu'il « y a encore du travail » à faire pour atteindre l'objectif du club, qui n'est autre que le retour en Ligue 1.

ASSE-Bastia SC : Un match décisif avant la trêve hivernale

L'ASSE a un dernier match à disputer contre Bastia SC, mardi (20h45), avant la trêve hivernale. Ce sera le deuxième d'Olivier Dall'Oglio sur le banc du club ligérien. Finir la manche aller du championnat par une victoire serait de bon augure pour la suite de la saison. Pour rappel, le successeur de Laurent Batlles avait assuré aux dirigeants et aux supporters de Saint-Etienne qu'il est possible de monter en Ligue 1 en six mois.

Toutefois, l'ASSE a intérêt à ne pas partir de loin dans la dernière ligne droite de la course pour la montée. En effet, l'équipe d'Olivier Dall'Oglio (avec 25 points) peut encore se faire doubler au classement par Rodez AF et Amiens SC (24 points chacun) en cas de défaite contre Bastia. Elle se retrouverait ainsi à la 12e place avant le top départ de phase retour.