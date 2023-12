Annoncé dans les plans des plus grands clubs européens, notamment le PSG, le défenseur central Leny Yoro est encore loin d'un départ du LOSC.

Mercato PSG : Aucun accord à l'horizon pour Leny Yoro

Comparé à Raphaël Varane, Leny Yoro est la nouvelle coqueluche du football français qui fait rêver les plus grands clubs européens. Placé dans le viseur du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et du Bayern Munich, le défenseur central de 18 ans est pour autant encore très loin d’un départ de Lille OSC. En effet, alors que Foot Mercato a récemment révélé que le PSG était prêt à payer les 50 millions d’euros réclamés par les Dogues pour l’international espoir français, RMC Sport assure ces des dernières heures que Leny Yoro est encore loin d’un transfert à Paris.

Le média sportif explique notamment que les dirigeants parisiens et leurs homologues de Lille sont encore loin d'un accord dans ce dossier. Si Luis Campos a bel et bien un oeil sur le protégé de Paulo Fonseca, « pas de quoi dire que les deux parties se rapprochent en vue d’une opération durant le mercato hivernal », avance la source métropolitaine. Une tendance confirmée à demi-mot par Olivier Létang avant le match nul entre le LOSC et le PSG (1-1), dimanche soir, en clôture de la 16e journée de Ligue 1.

Olivier Létang dément pour le prix de Leny Yoro

Face à la menace de plus en plus évidente de plusieurs grands clubs européens, la direction de Lille OSC aimerait prolonger le contrat de Leny Yoro, actuellement lié aux pensionnaires du domaine de Luchin jusqu’en juin 2025. Surtout que Nasser Al-Khelaïfi, de plus en plus porté sur le recrutement de joueurs français, serait disposé à tout pour mettre la main sur le natif de Saint-Maurice. Cependant, le président du Paris SG devra trouver un terrain d’entente avec son ancien directeur sportif Olivier Létang.

Interrogé par le quotidien Le Parisien, le patron du LOSC a en effet démenti le prix annoncé par Foot Mercato concernant un éventuel transfert de Yoro. « Pour vous dire, j’ai lu vendredi que j’avais déjà fixé un prix le concernant. C’est totalement faux », a confié Olivier Létang, président du club nordiste. Le plan du PSG serait de conclure le transfert cet hiver et de prêter le joueur à Lille jusqu’à l’été prochain.