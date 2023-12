Malgré des débuts compliqués à l’OM, Iliman Ndiaye voit sa cote grimper en Angleterre. Une solution est même envisagée pour se séparer de lui cet hiver.

Mercato OM : Iliman Ndiaye très convoité en Angleterre

L'Olympique de Marseille s'attend à vivre un mercato hivernal très animé, aussi bien dans les sens des arrivées que des départs. Alors que la direction de l’OM s’active en coulisse pour attirer un nouvel ailier cet hiver, elle se retrouve également attaquée pour Iliman Ndiaye (23 ans). En effet, plusieurs clubs de Premier League se montrent très insistants pour l’international sénégalais qui traverse actuellement une période compliquée à l’OM.

Depuis son arrivée en provenance de Sheffield United, où il a terminé meilleur joueur de Championship la saison dernière, Iliman Ndiaye peine à retrouver son meilleur niveau de jeu sous le maillot phocéen. En 22 rencontres disputées, il n’a inscrit qu’un seul but avec l’OM. Un bilan décevant pour un joueur de son calibre. Les clubs britanniques comme Everton et Crystal Palace voudraient profiter de cette situation pour le recruter. Sheffield United serait aussi en embuscade dans l’optique de récupérer son ancien attaquant. Ces trois prétendants seraient prêts à passer l’offensive pour sa signature dès cet hiver. Reste à savoir quelle sera la position de Pablo Longoria face à ces assauts britanniques.

Un prêt serait la meilleure solution pour Iliman Ndiaye

Pour le moment, deux options s’offrent au président de l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria pourrait décider de conserver Iliman Ndiaye à l’OM d’ici la fin de la saison ou le vendre dès cet hiver au moment où il conserve une belle cote sur le marché des transferts. Romain Hearing, journaliste pour Le Phocéen, a partagé son analyse concernant ce dilemme. Il reconnaît les qualités de l’attaquant sénégalais, mais exprime également des réserves sur son niveau actuel de performance.

Le confrère avance alors que la meilleure option pour permettre au joueur de 23 ans de progresser serait de le prêter dès cet hiver. Romain Hearing explique que cette approche vise à donner à Iliman Ndiaye la possibilité de gagner en expérience et de développer son jeu dans un environnement compétitif tout en restant attaché au club. L'idée sous-jacente est de permettre au natif de Rouen de revenir à Marseille plus mature et compétitif après cette période de prêt. Reste à voir si la direction de l’OM approuvera cette option. Cela semble peu probable, mais pas impossible.