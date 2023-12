Le FC Nantes va perdre Moses Simon pendant la CAN, mais le club se prépare à lui offrir un nouveau contrat avant son départ en Côte d’Ivoire. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'OL.

Mercato FC Nantes : Gourvennec a besoin de renforts cet hiver

Le FC Nantes est retombé dans ses travers. L’arrivée de Jocelyn Gourvennec n’a rien changé. Les Canaris n’arrivent toujours pas à enchainer des victoires et faire une série. Après le succès face à l’OGC Nice (1-0), le FCN a fini la première partie du championnat sur des rotules. Le nouveau coach des Jaune et Vert a enregistré trois défaites consécutives, contre le PSG (2-1), le Stade Brestois (0-2) et l’OL. Les Nantais ont terminé la phase aller de la Ligue 1 à la 13e place, avec 18 points en 17 matchs disputés.

Les responsables du club de la Loire Atlantique sont contraints de faire des ajustements au sein de leur effectif, pour tenter de remonter au classement en 2024. Jocelyn Gourvennec a demandé de renforts en janvier, surtout qu’il va perdre quelques joueurs, en raison de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Jean-Charles Castelletto (Cameroun), Mostafa Mohamed (Egypte), Samuel Moutoussamy (RD Congo) et Moses Simon (Nigeria) devraient être absents de janvier à la mi-février, pour ceux qui iront au bout de la compétition.

Mercato : Moses Simon vers la prolongation de son contrat au FCN

Concernant le dernier, une bonne nouvelle se profile pour lui avant de rejoindre la sélection du Nigeria. D’après les informations de Foot Mercato, les négociations pour la prolongation de son contrat, qui expire dans six mois, sont « bien avancées ». Elles devraient aboutir dans les prochains jours à une signature. La source indique qu’il y a « de grandes chances » que Moses Simon poursuive l’aventure au FC Nantes où il est arrivé à l’été 2019, en provenance de l'UD Levante en Espagne.

Mercato : Un coup dur se profile contre l’Olympique Lyonnais

Si Waldemar Kita trouve un accord avec l’international nigérian (58 sélections, 8 buts) pour prolonger son contrat au FC Nantes, ce c sera un coup dur pour l’OL, qui tentait de l’attirer à Lyon. Le club rhodanien voulait profiter de la fin du contrat du polyvalent attaquant en juin 2024, pour le récupérer gratuitement, à défaut d’un transfert cet hiver. Le clan du joueur de 28 ans avait confirmé, dans Ouest-France, l’intérêt de John Textor. Cependant, l’entourage de Moses Simon avait précisé que c’est plutôt en prévision du mercato d’été.