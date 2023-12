Après la décision de la Cour de justice de l'Union européenne concernant la Super Ligue, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a réagi vigoureusement.

PSG : La Cour de justice de l'Union européenne autorise la création de la Super Ligue

En conflit avec la FIFA et l’UEFA, les porteurs du projet de la Super Ligue, notamment le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, ont remporté ce jeudi un important combat. En effet, dans un communiqué officiel, la Cour de Justice de l'Union Européenne a tranché en leur faveur ce jeudi. Selon l’instance européenne, « les règles de la FIFA et de l'UEFA sur l'autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telles que la Super Ligue, violent le droit de l'Union. »

La Cour de Justice base son verdict sur le fait que les règles de la FIFA et de l’UEFA « sont contraires au droit de la concurrence et à la libre prestation de services. Les règles de la FIFA et l'UEFA soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition de football interclubs, telle que la Super Ligue, et interdisant aux clubs et aux joueurs de participer à celle-ci, sous peine de sanctions, sont illégales. »

Elle ajoute que « les pouvoirs de la FIFA et de l'UEFA ne sont encadrés par aucun critère assurant leur caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné. » La Cour de justice de l'Union européenne déboute donc la FIFA et l’UEFA et autorise les porteurs du projet de la Super Ligue d’aller au bout de leurs idées. Fervent défenseur de l’UEFA, dont il assure d’ailleurs la présidence de l’association des clubs, Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, n’a pas tardé à réagir.

Nasser Al-Khelaïfi s’oppose fermement à la Super Ligue

Après la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les langues commencent à se délier. Si les partisans de la Super Ligue, notamment le président Florentino Pérez du Real Madrid, se réjouissent du verdict de l’institution judiciaire, les opposants à ce projet ne comptent pas se laisser faire et entendre bien compliquer sa mise en oeuvre pratique. Dans un communiqué publié sur le site officiel du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi a réitéré sa ferme opposition à cette entreprise.

« Le Paris Saint-Germain rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Super League, ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours. En tant que fière institution européenne, le PSG soutient les principes du modèle sportif européen, les valeurs de compétition ouverte et d'inclusion, et travaille avec toutes les parties prenantes reconnues du football européen - surtout avec les supporters et les joueurs, qui sont au cœur du football », a déclaré l’homme d’affaires qatari. La bataille ne fait donc que commencer. Pour rappel, plusieurs clubs importants, dont Manchester United, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, l'Atletico Madrid, le FC Séville, l'AS Roma et Valence se sont déjà exprimés contre la Super Ligue.