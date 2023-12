Le président de l’OM, Pablo Longoria, a fixé sa ligne de conduite pour le mercato hivernal. De grosses surprises sont attendues à Marseille.

Mercato OM : Pablo Longoria compte se renforcer dans tous les secteurs de jeu

L’Olympique de Marseille a un effectif taillé pour discuter une compétition européenne. Mais pour combien de temps encore ? Des départs sont déjà prévus cet hiver à l’OM, ce qui risque de déstabiliser profondément l’ordre et le schéma de jeu établi par Gennaro Gattuso. En effet, le club phocéen devrait perdre environ 9 joueurs qui iront défendre leur sélection nationale lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2023. Ces absences auront forcément un impact sur la compétitive de l’OM lors de cette période cruciale de la saison.

Conscient de cette menace, Gennaro Gattuso ne cache plus son souhait d’attirer de nouvelles recrues lors de la prochaine fenêtre de transfert. L’objectif est bien entendu de combler les absences et de rester très compétitif en seconde partie de saison. Ce message répété par l’entraîneur italien a été bien compris par sa direction, qui s’active déjà en coulisse pour mettre la main sur de nouveaux renforts. Mais quels seront les postes à renforcer cet hiver à l’OM ? La Provence s’est penchée sur ce point et précise que la direction phocéenne compte recruter au moins "un joueur par ligne".

Des ventes surprises pourraient aussi se produire à l'Olympique de Marseille

En clair, les priorités de l'OM se concentreraient autour du recrutement d'un défenseur central, un latéral polyvalent, un milieu de terrain et un attaquant. Ensuite, les responsables marseillais n'hésiteront pas à sauter sur les opportunités de marché. Quoi qu'il en soit, pour atteindre cette donnée, l’OM devra mettre les mains à la poche. Le président Pablo Longoria s’est d’ailleurs montré très rassurant sur l’état financier du club.

Il a assuré que l’OM était dans une situation confortable sur plan économique et n’était pas obligé de vendre pour bien finir la saison. Le plan mercato est ainsi taillé, il ne reste plus qu'à éviter bon nombre d'embuches pour accomplir cette mission. Néanmoins, Pablo Longoria ne s’oppose pas de potentielles ventes de joueurs en cas d’offre satisfaisante. Ces types de transactions pourraient être bénéfiques pour l’OM sur le plan comptable. Des mouvements inattendus pourraient donc se produire à Marseille durant le mois de janvier, aussi dans le sens des arrivées que des départs.