Alors que la masse salariale de l'OM sera encadrée par la DNCG, Pablo Longoria pense à 3 joueurs dont la vente pourrait permettre de mieux recruter cet hiver.

Mercato OM : Longoria ouvre la porte pour Ounahi, en cas de belle offre

L'Olympique de Marseille vit la pression du mercato d'hiver. Alors que celui-ci approche à grands pas, la DNCG a décidé d'encadrer sa masse salariale mercredi soir. Une décision qui est tombée sans explication. De son côté, la direction du club a immédiatement tenu à rassurer les supporters, via un communiqué officiel publié sur X. « L'OM prend bonne note de la décision rendue par la DNCG. Auditionnée ce jour, la direction de l’OM a présenté un budget respectueux des règles de gestion les plus strictes et qui s’inscrit dans la pérennisation financière du club prônée par le président du directoire, Pablo Longoria » peut-on notamment y lire.

Malgré tout, la mesure étant officialisée par la DNCG, le club se retrouve en difficulté pour recruter. Une vente peut permettre aux Phocéens d'avoir davantage de moyens, et trois joueurs pourraient être ciblés dans ce sens. En premier lieu : Azzedine Ounahi. Doté d'une belle côte sur le marché des transferts, le milieu de terrain de 23 ans connaît un début de saison mitigé (2 buts en 17 matchs). Acheté 10 millions d'euros (bonus compris) l'hiver dernier, son prix est désormais de 12 millions selon Transfermarkt. D'après L'Équipe, son départ est envisagé par la direction, qui ne le retiendra pas en cas de belle offre.

Pape Gueye et Luis Henrique également sur le départ

En attendant, le Phocéen le plus à même de quitter le club cet hiver serait Luis Henrique. L'attaquant de 22 ans, prêté à Botafogo, devrait revenir à l'OM en janvier 2024. N'étant toujours pas désiré par Pablo Longoria, malgré une dernière saison encourageante au Brésil (4 buts, 2 passes décisives en 34 matchs de championnat), il va être mis en vente cet hiver.

En fin de contrat dans 6 mois, Pape Gueye fait aussi partie de la liste des joueurs partants. Après avoir été suspendu 4 mois pour un litige avec son ancien club (Watford) en juillet dernier, le milieu de terrain sénégalais a commencé sa saison en décembre. En manque de rythme, il n'a eu que des miettes pour le moment (27 minutes de jeu) avec Gennaro Gattuso.