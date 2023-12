L’ASSE scrute le marché pour se renforcer modestement, en fonction de ses besoins et de ses moyens. Des départs sont prévus cet hiver. Pour les arrivées, deux pistes ses confirment.

Mercato : Yvann Maçon revient à l'ASSE, mais est incertain de repartir

L’ASSE prépare son marché d’hiver sans bruit, en raison de son maigre budget pour recruter. Les premières tendances sont plutôt vers le retour de prêt d’Yvann Maçon (25 ans) et l’offensive de Loïc Perrin pour recruter Irvin Cardona (26 ans). Annoncé par L’Equipe, mercredi, le retour du défenseur à Saint-Etienne se confirme. Le média fait savoir dans son édition du jour que le Maccabi Tel-Aviv a décidé de mettre fin prématurément à son prêt, en raison de la situation en Israël. Cependant, le latéral droit ne devrait pas repartir en prêt en janvier, comme l’avait annoncé le quotidien sportif.

Le média indique que le club ligérien ne chercherait pas un nouveau point de chute à Yvann Maçon, malgré ses déclarations incendiaires sur l’ASSE, au moment de rejoindre le Paris FC en prêt, en décembre 2022. Le Guadeloupéen est sous contrat chez les Verts jusqu’au 30 juin 2025. Il était prêté au club israélien jusqu’à la fin de la saison.

Mercato ASSE : Dall'Oglio pousse pour rapatrier Irvin Cardona

La source confirme également l’offensive de l’ASSE pour s’attacher les services d’Irvin Cardona, en manque de temps de jeu à Augsbourg. Cette saison, il n’a joué qu’une cinquantaine de minutes en 3 apparitions en Bundesliga avec le club bavarois. L'attaquant français est un ancien protégé d’Olivier Dall'Oglio au Stade Brestois (2019-2021). Le nouvel entraineur de l’ASSE apprécie le profil et l’état d’esprit du joueur formé à l’AS Monaco, depuis leur collaboration à Brest, et pousse pour le rapatrier à Saint-Etienne.

Grâce à sa polyvalence, Irvin Cardona est capable de jouer sur les ailes et dans l'axe. Mais il y a des interrogations sur sa forme actuelle, en raison de son faible temps de jeu en Allemagne. Notons que les Stéphanois vont perdre leur buteur Ibrahim Sissoko pendant la période de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). En plus, Ibrahima Wadji subit des cascades de blessures depuis aout et n’est toujours pas disponible.