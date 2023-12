Déterminé à rejoindre son compatriote Marquinhos au PSG, le défenseur central de Sao Paulo, Lucas Beraldo, a posé un geste fort à l’endroit du club de la capitale française.

Mercato PSG : Lucas Beraldo écarte deux prétendants pour le Paris SG

Sauf énorme surprise de toute dernière minute, Lucas Beraldo va devenir un nouveau joueur du Paris Saint-Germain dès les premières heures de l’ouverture du mercato hivernal. À la recherche d’un nouveau défenseur central pour compenser la longue absence de Presnel Kimpembe, qui va subir une nouvelle opération après sa récente prolongation jusqu’en juin 2026, Luis Campos a convaincu le joueur de Sao Paulo de rejoindre l’effectif de Luis Enrique.

Et visiblement, le discours du conseiller football parisien a convaincu le défenseur de 20 ans puisque le média local O Globo rapporte que l’international espoir brésilien a écarté deux autres pistes, notamment Leicester City et le Zénith Saint-Pétersbourg. La source auriverde explique que le club russe s’est fait refouler avec un chèque de 18 millions d’euros, alors que les Anglais proposaient 20 millions d’euros pour s’attacher les services de Beraldo. Mais le natif de Piracicaba a fait comprendre à sa direction qu’il n’avait qu’une seule destination en tête en cas de départ : le Paris SG. L’opération pourrait donc se conclure la semaine prochaine.

Sao Paulo attend l’offre officielle du PSG pour Beraldo

Alors que plusieurs sources parlent d’un accord total pour le transfert de Lucas Beraldo, O Globo indique de son côté que le Paris Saint-Germain n’a toujours pas formulé d’offre officielle pour le prodige de Sao Paulo. Pour autant, une proposition informelle a été faite par Luis Campos et l’optimisme existe de part et d’autre pour une conclusion rapide de ce deal. L’offre du club de Kylian Mbappé serait d’au moins 20 millions d’euros. Mais Sao Paulo souhaiterait recevoir un chèque un peu plus important. Les dirigeants espèrent donc convaincre Beraldo de renoncer à une partie des 20 % auxquels il a droit.

La formation de Paulista, qui détient 60% des droits du joueur, négocie également avec le club XV de Piracicaba, qui possède les 20% restant. Selon des proches de ce dossier, le transfert de Lucas Beraldo pourrait être bouclé à hauteur de 25 millions d’euros, bonus compris. L’affaire est en bonne voie. D’ailleurs, le joueur et son agent sont attendus la semaine prochaine à Paris pour régler les derniers détails de sa signature avec les Rouge et Bleu.