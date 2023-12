Après l'avoir prêté une saison au RB Leipzig, Nasser Al-Khelaïfi a déjà un plan bien établi pour Xavi Simons dès son retour à Paris.

Mercato PSG : Le jackpot avec Xavi Simons ?

A Paris, il est clair que Xavi Simons n'a pas un avenir sportif, puisque la direction du club ne semble pas vouloir l'incorporer dans l'effectif. Parti libre en direction du PSV Eindhoven en 2022, le jeune néerlandais s'y est très bien épanoui au point d'obliger Nasser Al-Khelaïfi à activer la clause de rachat du milieu offensif. Paris a déboursé la somme de 6 millions d'euros pour rapatrier Xavi Simons cet été, pas pour enfin lui donner sa chance de s'imposer sous les ordres de Luis Enrique, mais pour l'envoyer encore dans une autre aventure. C'est ainsi que le joueur de 20 ans a rejoint le RB Leipzig pour un nouveau prêt d'un an. Avec le club allemand, le joueur passé par la Masia du FC Barcelone s'éclate en Bundesliga.

Ses belles performances cette saison lui ont permis d'inscrire déjà un total de six buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues. Depuis, sa valeur marchande monde en puissance sur le marché au point de grimper à 70 millions d'euros. De quoi donner des idées à Nasser Al-Khelaïfi et au PSG, qui ont déjà un plan bien ficelé pour Xavi Simons. Alors que son prix pourrait toujours augmenter d'ici la fin de la saison, la direction parisienne entend en profiter pour se faire un jackpot à l'été prochain.

Xavi Simons pas la tête à Paris

Envoyé loin du Parc des Princes à deux reprises, l'international néerlandais vit bien en Allemagne. Pendant que Paris réfléchit à se faire de l'argent avec Xavi Simons, le joueur lui n'a pas encore la tête à un retour au bercail. Très serein, il a bien l'intention de laisser son empreinte à Leipzig, où il se sent bien à la « maison ». Il profite pleinement de sa saison et apprécie de jouer avec le club de Bundesliga. Quant à son avenir, Simons confie qu'il est « content à Leipzig » et ne pense pas à autre chose, même s'il est conscient du fait qu'on ne peut « jamais rien prédire dans le football ».