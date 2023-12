Le mercato va s’accélérer dans les prochaines heures pour le PSG. Un Brésilien annoncé depuis des semaines devrait débarquer à Paris, à la suite de son compatriote, dont le transfert est également déjà bouclé.

Mercato PSG : Gabriel Moscardo attendu à Paris

Le PSG a fait le pari des Brésiliens pour cet hiver. Gabriel Moscardo, le jeune milieu de terrain attendu depuis la fin du championnat du Brésil, devrait débarquer à Paris dans les prochains jours. Son arrivée imminente est annoncée par Fabrizio Romano. Son transfert est bouclé depuis par Luis Campos. Le club de la capitale n’attend plus son arrivée pour officialiser sa signature.

D’après Le Parisien, c’est Luis Enrique qui a poussé pour que l’arrivée du joueur de 18 ans soit accélérée, afin de lui permettre de s’acclimater rapidement, pour intégrer l’équipe directement et non plus à l’été prochain comme pressenti.

Mercato : Signature officielle imminente pour Lucas Beraldo

Malgré tout, Gabriel Moscardo ne serait plus la première recrue du PSG. Selon le journaliste italien, il devrait être précédé au Paris Saint-Germain par son compatriote Lucas Beraldo (20 ans). Le transfert du défenseur central brésilien du FC Sao Paulo est déjà acquis à en croire le spécialiste de mercato. Il est attendu à Paris dès cette semaine, afin de parapher son contrat avec le club Rouge et Bleu. Nasser Al-Khelaïfi aurait décaissé 20 millions d’euros pour arracher la talentueux brésilien à son club formateur, à en croire la source.

S’il satisfait sans souci à la visite médicale, Lucas Beraldo signera un contrat de 5 saisons, soit jusqu’en juin 2029. Le journal région ajoute pour sa part que les signatures des deux pépites brésiliennes devraient être les seules cet hiver, sauf si le PSG a une opportunité sur le marché des transferts.