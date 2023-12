À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, l’entraîneur du RC Lens, Franck Haise s’intéresserait de très près au profil d’une pépite belge.

Mercato RC Lens : Franck Haise en pince pour Pierre Dwomoh

Six mois après le départ de Loïs Openda, le Racing Club de Lens fera-t-il à nouveau son marché du côté de la Belgique ? La question mérite d'être posée puisque, d’après les dernières informations dévoilées par Sacha Tavolieri, le club lensois figure bien parmi les clubs intéressés par le profil de Pierre Dwomoh. Ce jeune milieu de terrain de 19 ans est l’une des belles révélations du championnat belge cette saison. Prêté par Anvers, il s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au RWD Molenbeek.

Le jeune joueur n’a pas manqué la moindre rencontre de championnat avec son équipe depuis le début de saison. Devenu un pion incontournable dans l'entrejeu des RWD Molenbeek, Pierre Dwomoh rayonne par sa qualité technique et son calme. Forcément, une telle maturité dans le jeu et son potentiel ne passent pas inaperçues. Le RC Lens serait déjà positionné en vue de le recruter. La source indique que son profil prometteur serait très apprécié par l’entraîneur Franck Haise, qui verrait en lui un renfort de poids pour son entrejeu. Toutefois, le RCL n’est pas le seul intéressé par Pierre Dwomoh.

Une forte concurrence pour Pierre Dwomoh

La concurrence promet en effet d’être très féroce pour le jeune milieu de terrain belge, car d'autres clubs étrangers, notamment en Angleterre et en Italie, envoient déjà des émissaires pour l’observer de très près. Les négociations pour son éventuel transfert devraient rapidement. La bataille pour la signature de Pierre Dwomoh s'annonce donc intense, et le RC Lens devra faire preuve de persuasion et de générosité pour tenter boucler cette affaire avec succès.

Alors que les Sang et Or cherchent à renforcer leur effectif cet hiver, Pierre Dwomoh apprit comme une option attrayante pour consolider le milieu de terrain. Reste à voir si la direction du RCL pourra s'imposer face à cette concurrence internationale dans la course pour ce jeune talent prometteur. L’avenir le dira…