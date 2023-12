En quête de renfort offensif cet hiver, la direction de l’OM a récemment été associée à une pépite marocaine. La réponse de Pablo Longoria n’a pas tardé.

La première partie de saison a mis en lumière des lacunes au sein l'effectif de l'Olympique de Marseille, et cette situation risque de s’aggraver en début d’année. En effet, l’OM devrait perdre plusieurs joueurs durant le mois de janvier en raison de la CAN 2023. Face à ce défi, le président Pablo Longoria et son conseiller sportif Mehdi Benatia sont déjà à l’œuvre pour attirer de nouveaux renforts cet hiver, en particulier dans le secteur offensif, qui sera amputé de joueurs clés tels qu'Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Amine Harit, à cette période cruciale de la saison.

Mercato OM : Pablo Longoria pas intéressé par Bilal El Khannouss

Il faudra impérativement renforcer ce secteur de jeu cet hiver. Le recrutement d’un attaquant polyvalent, capable de s’adapter rapidement au système de jeu de Gennaro Gattuso, apparait aujourd’hui comme une priorité pour la direction de l’OM. C’est dans ce contexte que le nom de Bilal El Khannouss est récemment apparu sur le radar phocéen. La pépite marocaine brille actuellement sous les couleurs de KRC Genk. Âgé seulement de 19 ans, Bilal El Khannouss s’est imposé au sein de l’équipe belge avec facilité déconcertante. Titulaire indiscutable en attaque avec 20 rencontres disputées en championnat cette saison, le milieu offensif se démarque par sa qualité technique, ses accélérations et sa lecture avisée de jeu.

Il semble destiné à un avenir prometteur dans un grand club européen. Selon La Minute OM, les représentants de Bilal El Khannouss ont dernièrement proposé ses services à la direction marseillaise. Cependant, la réponse aurait été négative. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille préfèrent éviter d’explorer cette piste en raison de la probable participation du jeune joueur à la prochaine CAN. Malgré le potentiel indéniable de Bilal El Khannouss, le président de l’OM, Pablo Longoria, et son équipe semblent enclins à explorer d'autres options offensives pour pallier les absences attendues. La fenêtre de transfert hivernale sera déterminante pour le club phocéen, qui cherchera à renforcer ses rangs afin de rester très compétitif en seconde partie de saison.