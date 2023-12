Alors que Gennaro Gattuso attend toujours son premier renfort hivernal, Pablo Longoria voit une piste lui tourner le dos.

Mercato OM : Longoria rêve de Mohamed El Amine Amoura

L'Olympique de Marseille va mieux depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso. L'Italien a su redresser la barre à la tête d'un club en difficulté en début de saison en Ligue 1. Alors qu'il a hérité d'un effectif pas taillé pour ses ambitions ni pour sa façon d'appréhender le jeu, l'ancien de Valence veut des renforts et n'a pas hésité à en demander à Pablo Longoria. L'homme de 45 ans a notamment martelé l'importance d'avoir de la qualité pour renforcer son effectif. Pour satisfaire les besoins de l'entraîneur de l'OM, la direction marseillaise s'active en coulisses pour lui fournir des recrues cet hiver. C'est en ce sens que Mehdi Benatia et le président du club ont identifié Mohamed El Amine Amoura.

Le jeune attaquant algérien impressionne actuellement du côté de l'Union Saint-Gilloise en Belgique avec 13 buts et une passe décisive en 15 matchs. L'Olympique de Marseille en fait une priorité mais devra faire face à la concurrence des clubs de Premier League pour la pépite des Fennecs. Sa valeur marchande actuelle est de l'ordre de 10 millions d'euros selon Transfermarkt.

La douche froide pour Longoria

Si l'OM a des vues sur le jeune attaquant algérién, lui n'a pas le rêve de débarquer en Ligue 1. Dans des propos relayés par La Gazette du Fennec, El Amine Amoura a clairement signifié qu'il a toujours le rêve de jouer en Premier League. S'il préfère ne pas s'occuper des rumeurs du mercato et laisser son agent gérer, il n'a pas caché son amour pour le championnat anglais qu'il trouve très attractif. En Angleterre, chaque match est un derby et « on ne retrouve cette intensité nulle part ailleurs », a-t-il confié. Suffisant pour refroidir les ardeurs de Longoria?