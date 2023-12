La course aux recrues hivernales se poursuit à l'Olympique de Marseille, avec Mehdi Benatia qui relance la piste d'un crack allemand.

Mercato OM : Mehdi Benatia veut relancer Nadiem Amiri

Le mois de janvier s'annonce très tendu et compliqué à l'Olympique de Marseille. Gennaro Gattuso devrait composer sans six joueurs qui disputeront la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de Azzedine Ounahi, Amine Harit, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Chancel Mbemba et Pape Gueye. Face à cette hécatombe de forfaits qui s'annonce, la direction marseillaise est contrainte de réagir pour renforcer le groupe cet hiver. En ce sens, Mehdi Benatia s'active avant même l'ouverture du mercato d'hiver. Parmi les nombreuses pistes en étude figure Nadiem Amiri. A en croire Bild, l'OM était déjà allé aux nouvelles pour l'Allemand de 27 ans l'été dernier. Pablo Longoria aurait même pu boucler le dossier pour la somme de 7 millions d'euros, mais rien n'y fit. Mais cet hiver, Marseille pourrait revenir à la charge.

L'OL prêt à tout chambouler pour l'OM

Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en juin 2024, Nadiem Amiri est dans une mauvaise passe sous les ordres de Xabi Alonso. Le milieu de terrain ne compte que sept matchs de Bundesliga cette saison pour seulement 14 petites minutes de jeu disputées. De quoi lui donner des envies d'ailleurs et l'OM est prêt à le relancer, mais il faudra également compter sur la concurrence de l'Olympique Lyonnais. En difficulté cette saison en Ligue 1, les Gones veulent se donner les moyens pour réussir la mission de se maintenir dans l'élite au terme de la saison. En quête de renforts, John Textor serait aussi prêt à donner à Amiri une occasion de se relancer. Ce qui pourrait laisser place à une bataille olympienne entre l'OM et l'OM.

Le club lyonnais serait très intéressé par le profil de Nadiem Amiri. Avec une enveloppe de 50 millions d'euros, les Gones ont une belle opportunité de réaliser une belle affaire avec un prêt ou un transfert définitif.