L’ASSE ne perd de temps pour préparer la phase retour du championnat. C’est déjà la rentrée pour les Verts, avant même le nouvel an.

L'AS Saint-Etienne reprend les entrainements vendredi

L’ASSE est partie en vacances le mardi 19 décembre, au coup de sifflet final de son dernier match remporté contre le SC Bastia au stade Geoffroy-Guichard (3-2). Après seulement 10 jours, Olivier Dall’Oglio et son équipe sont déjà sur le pont. Ils reprennent le chemin du Centre sportif Robert-Herbin, ce vendredi 19 décembre. L’équipe stéphanoise a deux séances d’entrainement prévues pour commencer.

La première sera ouverte au public et est prévue à partir de 10h30. La deuxième est évidemment à huis clos, dans l’après-midi. Pour rappel, le premier match de l’AS Saint-Etienne (7e) est programmé à domicile, le 13 janvier à 15 h, contre le Stade Lavallois (4e). Les Verts avaient remporté le match aller à Laval (1-0), le 23 octobre, lors de la 11e journée.

Olivier Dall’Oglio et l'ASSE visent rien que la montée

‘’Qui veut aller loin ménage sa monture’’ dit l’adage. L’ASSE qui le sait si bien a décidé de démarrer sa préparation plus tôt, afin de mieux se préparer pour la deuxième moitié décisive de la saison. Eliminés de la coupe de France, les Stéphanois ne sont pas concernés par les 32es de finale prévue les 5, 6 et 7 janvier. L’objectif des Verts en 2024 reste la montée en Ligue 1. Olivier Dall’Oglio et son équipe visent le top 5 dans un premier temps, afin de se mêler à la course pour la montée. Ils n’ont que 3 points en moins que le cinquième de Ligue 2 (Pau FC), et 6 points de retard sur le podium.

L’ASSE s’est remise dans le bon sens en renouant avec la victoire, juste avant la trêve hivernale. Elle a désormais a à cœur de faire une série positive, comme celle qui lui avait permis de monter sur la 2e marche du podium à l’issue de la 12e journée.

L'ASSE doit régler son problème défensif

Pour jouer franchement la montée, Olivier Dall’Oglio attendant des joueurs en renfort en janvier. Le premier devrait être le polyvalent attaquant Irvin Cardona, qu’il avait eu sous ses ordres à Brest (2019-2021). Le successeur de Laurent Batlles doit d'abord régler les soucis défensifs de l’équipe stéphanoise, pour mieux rivaliser avec ses concurrents dans la lutte pour la montée. D'ailleurs, il sera privé de Dylan Batubinsika (défenseur central), sélectionné avec la RD Congo pour la CAN en janvier-février 2024.

« Il y a un gros défi à relever, mais il faudra y aller progressivement. […]. On va d'abord s'atteler à retrouver de la confiance, surtout défensivement », avait-il déclaré, lors de son arrivée à Saint-Etienne. Et il avait ensuite laissé entendre qu’il comptait mette la trêve hivernale à profit, pour colmater les brèches : « On aura le temps de travailler de manière plus approfondie à la trêve ».