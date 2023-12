Luis Campos vient de frapper fort avant même l'ouverture du marché avec la signature de deux pépites brésiliennes. L'une d'elles devrait connaître des débuts difficiles avec Luis Enrique.

Mercato PSG : Beraldo et Moscardo, les nouvelles attractions parisiennes

A Paris, pas besoin d'attendre l'ouverture officielle du marché des transferts pour se montrer actif et surtout pragmatique. C'est le mode de fonctionnement imposé par Luis Campos qui a déjà réalisé ses deux premiers coups de l'hiver. Il s'agit de la signature de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, deux pépites du football brésilien qui sont destinés à un bel avenir. Défenseur central âgé de 20 ans, Beraldo est un milieu défensif qui débarque des Corinthians. Moscardo est quant à lui un milieu défensif de 18 ans qui arrive de Sao Paulo. Les deux ont coûté la somme de 40 millions d'euros au PSG pour les avoir sous les ordres de Luis Enrique. Cependant, même s'ils arrivent au même moment, les deux joueurs ne devraient pas avoir la même trajectoire selon les prédictions d'Alex Dias.

Moscardo d'abord mis à l'épreuve par Luis Enrique ?

Affaibli en défense, le Paris Saint-Germain a signé Beraldo pour apporter un nouveau souffle à son arrière garde. Ainsi, selon Le Parisien, le jeune défenseur central devrait immédiatement intégrer la rotation sous les ordres de Luis Enrique. C'est tout le contraire pour Moscardo qui débarque dans un secteur tout de même rempli de talents. Le milieu défensif brésilien devrait donc passer par la case adaptation avec des bouts de match pour s'imposer. Et ce d'autant plus qu'il n'a pas une grande expérience du haut niveau avec ses 25 matchs disputés en professionnel. C'est l'avis d'Alex Dias, passé au PSG entre 1999 et 2003.

Alors que Gabriel Moscardo arrive à Paris avec l'intention de jouer, il sait aussi que rien ne lui sera facile. Il devrait d'ailleurs s'attendre à des débuts très difficiles selon l'ancien parisien. Dans une interview accordée à L'Équipe, Alex Dias a avoué que le joueur de 18 ans « va avoir besoin d'un temps d'adaptation car l'intensité n'est pas la même en Ligue 1 » et au Brésil. Moscardo sait donc à quoi s'attendre dans les prochains jours.