En quête d’un renfort en défense centrale, le PSG s’apprête à accueillir Lucas Beraldo. Mais avant le joueur de Sao Paulo, Nasser Al-Khelaïfi a tenté un gros coup en Premier League.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi négociait avec Leeds United

Récemment prolongé jusqu’en juin 2026, Presnel Kimpembe va subir une seconde opération de sa cheville et ne devrait pas revenir à la compétition durant plusieurs mois, probablement jusqu’à la saison prochaine. Une situation qui oblige le Paris Saint-Germain à recruter un nouveau défenseur central. Déterminé à régler rapidement ce dossier, Luis Campos s’est d’ores et déjà mis d’accord avec les dirigeants de Sao Paulo pour le transfert de Lucas Beraldo à hauteur de 20 millions d’euros.

Un accord tripartite a été trouvé entre toutes les parties concernées et le joueur de 20 ans est désormais attendu à Paris dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale et signer son contrat de cinq ans. Mais avant d’aboutir à cet accord, le club de la capitale française a tenté un coup plus ronflant en Angleterre. En effet, selon les informations du journal L’Équipe, les Rouge et Bleu étaient déjà en négociations avec le board de Leeds United pour Pascal Struijk. Finalement, le deal n’a pas pu se faire entre les deux clubs pour une seule raison.

Le Paris SG échaudé par le prix de Pascal Struijk

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Pascal Struijk aurait pu rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain avant le jeune brésilien Lucas Beraldo. À la recherche d'un défenseur central gaucher, le champion de France en titre, via son président Nasser Al-Khelaïfi, avait initié des pourparlers avec son homologue de Leeds pour tenter de s’attacher les services de Pascal Struijk. Si l’international néerlandais de 24 ans aurait pu être tenté par l’aventure parisienne et la perspective de disputer régulièrement la Ligue des Champions à compter de cet hiver, les Peacocks se sont montrés très gourmands dans les négociations pour leur capitaine. Ce qui a poussé Paris a avancé les discussions avec Sao Paulo pour Lucas Beraldo.