En quête de renfort offensif, l’OM a récemment été associé à la piste menant à Suso. Mais de nouvelles informations émergent sur ce dossier.

Mercato OM : Aucun intérêt de Marseille pour Suso

Dans moins de trois jours, le mercato hivernal ouvrira officiellement ses portes. Et force est de constater que du côté de l’Olympique de Marseille, cette période de transferts promet d’être assez mouvementée, notamment en attaque. Le club phocéen sera en effet privé de plusieurs joueurs clés à ce poste. Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Amine Harit seront absents pendant plusieurs semaines en raison de la CAN 2023, tandis que Joaquin Correa est toujours à l’infirmerie.

Le renforcement du secteur offensif devient donc une nécessité pour l’OM. C’est dans ce contexte que Suso est annoncé à Marseille comme une possible recrue. L’attaquant espagnol est en difficulté au FC Séville, où il doit se contenter d’un temps de jeu limité. Et il ne serait pas l’idée d’aller voir ailleurs dès cet hiver. L’OM est alors présenté comme une destination susceptible de l’accueillir. Cependant, malgré l'attrait de cette piste offensive, le club présidé par Pablo Longoria semble avoir d'autres priorités pour étoffer son attaque cet hiver. Le compte La Minute OM rapporte en effet que la direction marseillaise ne montre jusqu’ici aucun intérêt pour le profil de Suso. Elle préférait miser sur d’autres cibles offensives.

Saïd Benrahma figure bien dans les plans de l'Olympique de Marseille

Les responsables de l’Olympique de Marseille sont à l’œuvre pour faire venir au moins un nouveau renfort offensif et ont jeté leur dévolu sur Saïd Benrahma. La source confirme que l’ailier polyvalent de West Ham figure bien sur la liste des cibles établies par Mehdi Benatia pour ce mercato hivernal. Les discussions entre les différentes devraient rapidement débuter. Reste à savoir si elles seront concluantes.

Pour le moment, Saïd Benrahma est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec West Ham. Sa valeur marchande est estimée à environ 22 millions d’euros, un montant plus ou moins conséquent pour les finances de l’OM. Les dirigeants marseillais devront sortir le chéquier s’ils souhaitent mener à bien cette opération en Premier League, en laissant de côté la piste Suso.