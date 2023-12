C’est fait. Luis Campos tient ses deux premières recrues de l’hiver avant même l’ouverture du mercato. Les deux joueurs étaient au Campus PSG ce vendredi.

Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo sont arrivés à Paris

Annoncés depuis plusieurs jours, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo sont désormais deux joueurs du Paris Saint-Germain. Le défenseur central de 20 ans et le milieu défensif de 18 ans sont arrivés dans la capitale française ce vendredi. D’après le journal Le Parisien, les deux espoirs brésiliens ont ensuite embarqué pour le centre d’entraînement de Poissy, le jour de la reprise pour Luis Enrique et ses joueurs.

Le média régional explique que les deux anciens joueurs de Sao Paulo et de Corinthians sont arrivés au Campus PSG vers 16 heures « afin de passer une batterie d’examens, l’un après l’autre. » Après les tests médicaux, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo vont s’engager pour les cinq prochaines années avec le Paris SG. Le journaliste Fabrizio Romano rapporte, de son côté, que l’officialisation de la signature des deux Brésiliens devrait intervenir la semaine prochaine. Ils pourraient même rapidement faire leurs grands débuts sous leurs nouvelles couleurs.

Beraldo et Moscardo attendus contre Revel en Coupe de France ?

Après avoir déboursé au total 42 millions d’euros, Luis Campos et le Paris Saint-Germain viennent d’offrir deux renforts supplémentaires à Luis Enrique avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Avec la situation de Presnel Kimpembe, qui va subir une seconde opération à la cheville, l’entraîneur parisien a davantage besoin dans l’immédiat de l’arrière central que du milieu polyvalent. Pour autant, les deux internationaux espoir brésiliens devraient être trop justes pour disputer le Trophée des Champions prévu le 3 janvier au Parc des Princes contre Toulouse. Par contre, s’ils sont qualifiés jusqu’à cette date, Beraldo et Gabriel Moscardo pourraient bien être dans le groupe de Luis Enrique pour le déplacement à Castres, le dimanche 7 janvier, en 32e de finale de la Coupe de France contre l’US Revel.